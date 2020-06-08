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麗豐-KY 5月營收3.05億元　「克麗緹娜」全球加盟店逆勢成長

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▲麗豐-KY旗下「克麗緹娜｣再度榮獲「2019年台灣20大國際品牌」，麗豐-KY董事長陳碧華。（圖／麗豐提供）

▲麗豐-KY董事長陳碧華。（圖／麗豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）今（8）日公布5月合併營收3.05億元，月增1％，年減30.96%；累計今年前5月合併營收為12.6億元，年減38.48%。麗豐-KY表示，「克麗緹娜」全球加盟店至今年5月底逆勢成長，達4831家的規模，成為5月營收在「後疫情時期」仍保持在3億元以上水準的主要原因。

麗豐-KY表示，環繞在美容服務產業，客戶在後疫情時期已逐步改變消費型態，伴隨著宅經濟的市場商機快速湧現，集團一方面積極善用社群媒體，包括與阿里六大APP合作、線上直播護膚課程、新產品線上行銷推廣等，有利提升與顧客的黏著度。

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麗豐-KY指出，同時集團嚴選以美麗、健康、幸福生活為主軸的優質產品，並在旗下「新美力」電商平台、官方網站以其他購物平台等上架銷售，包括CHLITINA護膚品、優貝貝、舒冷、巴部農天然鹼性礦泉水等系列產品皆熱銷狂賣，推進今年前5月電商平台繳出年增30％營收的成績單。

展望今年第2季，麗豐-KY表示，有信心創造整體營運穩定、升溫的態勢，除了「克麗緹娜美容連鎖加盟店」外，集團旗下另一個重磅打造的通路「雅樸麗德」醫美診所，日前已在上海、南京陸續開幕，成功引領口碑及風潮。

麗豐-KY強調，為了提供消費者更高端及優質的全方位再生、抗衰老生醫技術服務，籌備多時的上海禾登診所及南京晶禾診所2家全科診所也蓄勢待發，結合科技和醫學專業全方位打造顧客專屬的360度定制年輕化方案，實現由內而外的健康美麗，以具獨特性的服務，為集團營運注入活水。

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