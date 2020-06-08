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外資回補！台股上周吸金442億　法人看好「解封概念股」

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▲▼5/11台股一開盤即已上漲格局開出，盤中漲幅超過百點，大盤指數一舉攻上11000點大關。（圖／記者湯興漢攝）

▲法人預期，台股在高檔震盪，建議投資人鎖定長期趨勢布局。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

在外資回補下，加上美國上周公布的非農就業人數優於預期，新興亞股終結5月的流出態勢，外資開始回補。法人預期，台股在高檔震盪，建議投資人鎖定長期趨勢布局，可留意高速傳輸、居家工作、MINI-LED與解封概念族群。

根據彭博統計，外資資金流向至6日，新興亞股前周吸金49億美元（約新台幣1,472億元），其中印度以吸金26億美元（約新台幣781億元），位居冠軍寶座，且為連續2周獲外資青睞；台股吸金14.7億美元（約新台幣442億元），則排名第二。

請繼續往下閱讀...

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，就今天股市表現來看，亞洲主要股市全面走揚，加上本周台股為超級股東會周，龍頭股王將分別於明、後二日打頭陣，吸引買盤資金提前卡位，帶動指數衝上近3個月新高，外資也連6買。

周俊宏指出，台股回升到年線之上，強勢表現也帶來股民對高殖利率股票的期待，短線上最大賣壓是MSCI降評台股與香港國安法所帶來的系統危機皆解除，而本周美國聯準會將舉行FOMC會議，市場普遍預期本次利率將維持不變。

在資金相對寬鬆、全球逐步解封的環境下，周俊宏預期，台股在高檔震盪，因此操作上，選股仍為上策，建議投資人鎖定長期趨勢布局。目前相對看好高速傳輸、居家工作、MINI-LED，以及解封概念族群，像是腳踏車、觀光等，可望從谷底反彈，而除了因疫情受惠的PC、伺服器、主機板等防疫相關需求成長空間樂觀外，中美角力也受市場關注。

本周超級股東會將可觀察龍頭企業對於供應鏈轉單的效應，周俊宏認為，華為遭封殺意在阻止中國5G開發進度，不過由於關鍵原料可因應半年至一年的需求，短期營運影響有限，長期不確定因素較大。整體來說，近期最大的不確定因素仍來自美國總統川普的挑釁。

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