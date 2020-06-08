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吳音寧座車首次曝光！近30年TOYOTA老車她繼續開　永遠的左派分子

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▲ 吳音寧座車首次曝光！近30年TOYOTA老車她繼續開　永遠的左派分子。（圖／翻攝自網友顏宏駿（左）／記者湯興漢攝（右）。

▲ 吳音寧座車首次曝光！近30年TOYOTA老車她繼續開。圖／翻攝自網友顏宏駿（左圖）、記者湯興漢攝（右圖）

記者郭世賢／綜合報導

前北農總經理吳音寧，因從事社運和其父親的因素，在民進黨新潮流系安排下，踢走前任韓國瑜，繼任台北農產公司總經理，在北市議會遭藍營譏諷為「最貴的實習生」、「大肥貓」，在媒體的推波助瀾下，演變成「韓流」的開端，7日有網友貼出她以前到現在的一輛座車，是輛近30年的TOYOTA老車，板金混身是傷。

▲ 吳音寧座車首次曝光！近30年TOYOTA老車她繼續開　永遠的左派分子。（圖／翻攝自網友顏宏駿）。

▲ 吳音寧近30年TOYOTA老車首次曝光。（圖／翻攝自網友顏宏駿）

網友顏宏駿臉書全文如下：

罷韓有感！

見車如見人！這是吳音寧的坐車，近30年車齡的Toyota。台北政壇走一遭，帶著渾身是傷回來，很多人為她不捨，但她自己卻很釋懷，她至今仍開著這台破車，這就是吳音寧。

吳音寧跟許許多多的政治人物不一樣，「永遠的左派」，不隨波逐流，不汲汲營營，但責任到妳面前，毫不猶豫攬在身上，她思考的出發點永遠是「公益」不是「位置」，你會覺得她像「稀有動物」，但她真真實實在你身邊，她明明有很多機會當立委（民進黨農業不分區），但她寧願留在家鄉擔任鄉長秘書，「因為這裡更需要她」。

她是「台灣特有種」！ 電影「革命前夕的摩托車日記」裡有一幕令我印象深刻，主角格瓦拉在20歲生日那天，朋友問他最想做什麼？他不是跟同伴狂歡，而是游到河的對岸跟麻瘋病人在一起。

吳音寧父女就像格瓦拉，表裡如一，沒有一絲一毫的造作，當年「反國光石化」抗爭，我看著吳晟老師孤獨的身影，好像稍稍推 他一下，可能就會倒下，但他靠著意志，巍然挺立，抗爭到最後。

那一年，「反中科搶水」挖土機及幹管「勢如破竹」一路從下游（埤頭、二林）往上游（溪州）開，來到溪州鄉界，吳音寧奮不顧身坐在挖土機前方，那身影就跟她父親吳晟對抗國光石化一樣。

「保護土地、捍衛農民」，對一般政客，也許是掛在嘴邊，獲取選票的機巧，但對吳家父女而言，是身體力行，沒有絲毫打折的實踐，一般政治人的思考總是「先搶到有利置再做，做了就有選票」，吳晟父女則把任務當作理念的試煉。

很可惜，真的很可惜！台灣人因為「韓國瑜」才看到「吳音寧」，因為政客、網軍、特定媒體操作，吳音寧的真實形象已被扭曲。

媒體的力量真的很恐佈，吳音寧那時被攻擊最慘時，SNG車三不五時到吳家報到，可憐的吳老師，說也不是，不說也不是，當時我只要稍微寫到吳家有利，po到臉書社群就被「出草」，我還記得我國小老師賴子成面對「公教人員」的出草，還出面替我講話，到各社群留言「這記者不會亂寫！」，但當時韓粉、網軍就像喪屍之犬，以霸凌「挺吳記者」為樂，2、300則留言攻擊算小case。

我也記得，那時小英已執政，因為年改成為千夫所指，吳老師一家被「出草」，當時國家音樂會在員林演藝廳舉行，吳晟、莊芳華老師夫婦以貴賓受邀，在當時「反年改」和「北農風雲」的氛圍下，2人似成為箭靶，當時因總統、副總統同時到場，交管擴大，員林市民罵聲四起，媒體正等待總統到場，我見吳老師夫婦現身，很自然的上前打招呼，再回到「媒體圈」，一位媒體好友酸「宏駿，吳老師最疼你了（拉長音）！」也許是「說者無意，聽者有心」但在當時的氛圍下，真的「很難過」，聽到拉長音，真的很不舒服。

「為什麼會這樣？」吳老師夫婦是我敬重的長輩，吳音寧是很有理想的女性，「這都是我多年最直接的觀察」，「這無關人際關係的好壞」，他們是我敬重，我自然會伸出手來致意，只是為什麼在當時的氛圍下，會產生很多難以言喻的感覺。

韓流捲起，我心淡然，感歎媒體、網軍的操弄，我在我鄉，我只相信我的眼睛，我寫我看到的，我沒有要討好誰，寫吳老師一家更無任何世俗的好處， 「韓國瑜風雲」驟起驟落，讓我的新聞生涯多了幾許精彩的亮點，雖然吳音寧帶著渾身傷痕（在外人眼中看來）回來，吳老師也更形消瘦，但我很榮幸，在這過程中，能站在他們在這邊，而非跟著韓粉隨波逐流。

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