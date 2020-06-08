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影／三倍券最高回饋3000元！沈榮津拍片「夜市不找零套餐」大公開

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記者林淑慧／台北報導

政府推出振興三倍券刺激消費，經濟部長沈榮津今（8）日親上火線拍攝教學影片，向民眾介紹台灣pay率先推出加碼活動，消費3000元，加上政府回饋，最高可以回饋3000元，號召國民在七月一起消費拚經濟。

為振興與活絡國內經濟，行政院宣佈振興三倍券自7月1日起開放申請，採行紙本、電子支付、電子票證、信用卡等多元管道，並從7月15日開放累計、索取使用；其中，實體紙本的面額則分為500元券4張與200元券5張。

▲經濟部針對振興三倍券持續與支付平台、商圈及餐飲業者洽談，本周將彙整加碼回饋方案。（圖／記者黃克翔攝）

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▲經濟部針對振興三倍券持續與支付平台、商圈及餐飲業者洽談，本周將彙整加碼回饋方案。（圖／記者黃克翔攝）

經濟部針對振興三倍券持續與支付平台、商圈及餐飲業者洽談，台灣pay率先響應，推出超優惠的三倍券方案，民眾使用台灣pay綁定三倍券，除了政府回饋的2000元外，還能拿到業者額外加碼的回饋金1000元，官員直呼「三倍券拿去轉賣不划算，拿來消費更好用。」

沈榮津表示，台北寧夏夜市、艋舺夜市等夜市商圈，都有規劃三倍券不找零的200元超值套餐組合，將原價230元的套餐，包括飛碟燒、豬肉串、魷魚串、糖葫蘆等美食，只要一張200元三倍券就搞定。

▲振興三倍券使用方式。（圖／經濟部提供）

▲振興三倍券使用方式。（圖／經濟部提供）

另外，經濟部表示，經濟部提出的「振興經濟刺激消費優惠措施計畫」將在今（8）日截止受理，為了協助業者在三倍券加碼回饋，通過審查並完成簽約的相關業者，可預先請領新台幣100萬元，用以支應政府提供每人2000元的回饋，以減輕業者的資金調度壓力。

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