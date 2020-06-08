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連3黑！5月出口年減2%　財部：防疫商機部分抵銷負面因素

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一例一休,貨櫃減少,假日停工休息（圖／記者林世文攝）

▲新冠肺炎仍具不確定性、中美科技戰再起，我下半年出口仍然審慎（圖／記者林世文攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（8）日公布海關進出口貿易統計，5月出口為270億美元，較4月增加7%，較去年同期減少2%，連續三個月負成長，累計前5月出口為1309.1億美元，較去年同期增加1.5%。財政部表示，但是因為新冠肺炎（COVID-19）疫情，遠端辦公、視訊與宅經濟順勢興起和廠商回流支撐，抵銷部分的負面因素。

5月進口金額為222.8億美元，較4月減少3%，較去年同期減少3.5%，累計前5月進口1144億美元，較去年同期增加1.4%。5月出超的金額達到47.2億美元，較去年同期增加2.5億美元；累計前5月出超165.1億美元，較去年同期增加3億美元。

請繼續往下閱讀...

財政部表示，新冠肺炎疫情持續衝擊全球貿易活動，加上國際原物料價格走弱，我國傳產貨品外銷仍舊低迷，但是因為疫情因素，遠端辦公、視訊與宅經濟順勢興起，以及廠商回流擴增產能形成支撐，抵銷部分負面衝擊。

但是，展望6月新冠肺炎不確定因素仍然存在，不易擺脫跌勢，所以預估6月的出口金額仍在-2%到-5%之間，第二季出口仍會負成長；而依據主計總處的預估，除第二季負成長外，因為去年基期因素，所以三、四季也會負成長，所以整體而言今年上半年會正成長1%、下半年會負成長2.3%。

展望未來，財政部表示，隨著各國鬆綁抗疫的管制措施，重啟經濟活動，加上防疫的遠距商機、5G通訊、高效能算、人工智能等新興應用看好，可適時的挹注我國出口，但是新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊程度和期間尚難預料，又有美中科技科技爭端再起的干擾，外貿仍面臨高度不確定性，前景展望偏向審慎。

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