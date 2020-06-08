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鼎炫5月營收年增30.64％創新高　股東會通過配發5元股利

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▲鼎炫-KY股東會，左起為董事長傅青炫、材料事業部總經理張東琴。（圖／鼎炫-KY提供）

▲左起為董事長傅青炫、材料事業部總經理張東琴。（圖／鼎炫-KY提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球衡器暨專業EMI材料領導廠商鼎炫-KY（8499）今（8）日公布5月營收達2.01億元，年增30.64％，創單月歷史新高，連續3個月維持正成長；累計今年前5月營收達7.34億元，年增6.01％，並在今日召開股東常會，通過配發每股現金股利5元，現金殖利率達4.37％。

鼎炫-KY今日舉辦109年股東常會，由董事長傅青炫主持，會中承認並通過2019年營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及重要子公司昆山隆揚申請A股上市案、2019年盈餘分配案，決議配發每股現金股利5元，股利配發率達61.43％，依今日收盤價114.5元計算，現金殖利率達4.37％。

請繼續往下閱讀...

鼎炫-KY表示，2019年合併營收為18.56億元，年增12.66％；稅後淨利4.17億元，年增2.03％；每股稅後盈餘(EPS)8.14元，主要是受惠集團經營團隊戮力拓展旗下EMI材料、衡器雙事業版圖持續壯大，再加上中國大陸昆山廠、重慶川揚廠自動化生產、倉儲設計等，帶動營收、獲利創新高。

鼎炫-KY指出，5月營收繳出歷史單月新高的亮麗成績，主要受惠於疫情帶動的居家辦公(WFH)及遠距教學趨勢，而EMI材料事業產品主要應用在NB及平板電腦，市場需求帶動產品出貨暢旺，營運動能持續強勁，而且衡器事業遞延的外銷代工訂單也陸續出貨。

▲鼎炫-KY股東會，左起為董事長傅青炫、材料事業部總經理張東琴。（圖／鼎炫-KY提供）

▲鼎炫-KY今日召開股東常會。（圖／鼎炫-KY提供）

展望今年營運，鼎炫-KY分享，雖然今年全球面臨新冠肺炎疫情干擾、經濟環境不確定性因素增加，但衡器事業除持續深化中國大陸市場銷售，開拓印度、美國業務接單表現，同步積極推動智能衡器市場銷售，深化「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台，可望讓衡器事業展現良好成長動能。

鼎炫-KY說明，EMI材料事業看好全球消費性電子朝輕薄短小、多工、高速傳輸趨勢明確，集團針對旗下EMI材料事業推出多款EMI材料新系列產品搶市，包括耐高溫金屬導電布系列係由金屬纖維紗絲編織而成，具有導電、耐磨損、耐腐蝕、以及可耐高達650度的高溫等特性，瞄準汽車電子等需要在高溫下運作的耐溫產品。

鼎炫-KY強調，同步推出業界最薄的0.03mm超薄導電布雙面膠帶、0.15mm超薄導電海綿膠帶等，具有平整服貼、易於模切、超低阻抗、全方位導電且屏蔽效能佳等特性，超薄產品厚度可應用於狹小電子產品，在手機、平板電腦、以及柔性面板產品最佳EMI、EMC材料，有望拉抬市佔率隨著單一電子產品EMI材料滲透率增加、擴大材料銷售應用面向而同步提升。

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