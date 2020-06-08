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非農數據驚奇強化經濟復甦期待　資金青睞美國固定收益型ETF

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，金錢。（圖／pixabay）

▲近期資金淨流入依舊以美國固定收益型ETF為主。（圖／pixabay）

記者陳心怡／台北報導

儘管美國抗爭活動不斷，對中國企業的制裁措施也正式實施，但美國5月非農就業數據創造驚奇，顯示受新冠疫情打擊的全球經濟成長動能有所回升，市場解讀景氣較預期更快邁向復甦，激勵近週全球股市大漲，近週資金淨流入依舊以美國固定收益型ETF為主。

根據彭博資訊統計，截至2020/6/5過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金重回淨流入，近週增加76.7億美元，其中主要流入美國股票型ETF，近週資金淨流入35.8億美元，除中國股票型ETF資金呈現淨流出之外，其他市場股票型ETF均為淨流入，其中全球股票型ETF資金淨流入17.6億美元，日本股票型ETF資金淨流入28.7億美元，歐洲股票型ETF資金淨流入11.1億美元，而中國股票型ETF近週資金淨流出17.8億美元。

請繼續往下閱讀...

富蘭克林證券投顧分析，五月主要地區採購經理人指數及新訂單指數自谷底回升，加上美國五月非農就業新增250.9萬人，同期失業率自前月的14.7%下降至13.3%，均優於預期，顯示全球經濟已擺脫谷底而露出復甦曙光，景氣樂觀預期推升金融、能源、工業等循環類股大漲，尤其近期美元貶值、公債殖利率曲線轉陡及油價上漲，激勵歐股、新興股市、金融及商品等價值型股票上演補漲行情，先前領漲的美股、科技、生技與黃金休息，建議投資人正面看待良性的區域或類股輪動，有利延續反彈的廣度及長度，並可依照個人風險屬性廣納標的，布局主軸首選美股及新興亞洲股市，並搭配科技、生技或天然資源產業型基金操作。

富蘭克林證券投顧指出，惟考量疫苗正式量產前部分經濟活動仍將受限，經濟預計要到2021年底才有機會回到疫情前水準，隨著全球股市攻高、信用債市利差近期也已大幅收斂，仍須慎防經濟數據稍有不如預期或是國際政治紛擾消息面的震盪風險，債券部位建議納入同屬美元投資等級債的伊斯蘭債，並保有美國政府債券型基金(GNMA)作為投資組合中的防禦配備，積極者可留意黃金產業型基金的震盪買點。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，科技產業2020年以來併購交易金額超過一千七百億美元，雖較去年同期放緩，但高居各產業之冠，經過疫情導致全球經濟關閉的期間，民眾體會到新技術所帶來的便利性，企業亦體認到推動數位化轉型的重要性，預計危機過後，雲端運算、網路購物、數位支付加速採用的趨勢仍將延續，而科技產業將是此趨勢下的直接受惠者，預期數位經濟的成長動能，將成為下一輪科技產業表現的重要助力。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，過去兩年生技公司已籌集大量資金，有力支持併購活動，2019年多數的併購案發生在基因療法、罕見疾病及抗癌藥領域，預計這三大領域仍將是大型製藥公司偏好的收購目標，目前許多大型生技製藥公司積極強化產品線，併購活動可望延續至2020年，加上目前市場焦點對藥物定價議題有所淡化，政策風險下降環境之下，看好具研發題材，特殊療法發展前景的中小生技類股。

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