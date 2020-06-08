聚餐效益加持　餐飲集團瓦城、漢來美食五月營收回溫

▲受惠國內疫情趨緩加上適逢母親節檔期聚餐需求暢旺，瓦城集團五月營收站回4億元大關。（圖／瓦城提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，餐飲業受惠聚餐效益加持，全台最大東方菜系連鎖集團瓦城泰統、餐飲南霸天漢來美食公佈最新財報，五月營收分別達4.01億元與2.25億元，月增率分別為69.58%與97%，業績明顯回溫。

瓦城表示，受惠國內疫情趨緩加上適逢母親節檔期聚餐需求暢旺，單就母親節當週六日兩天，集團來客人次即達8萬3千人，營運逐步回穩，帶動五月營收回穩至4.01億元，年減幅度逐月縮小至6.51%，較上月增長幅度高達69.58%，推升單月營收站回4億元大關。

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漢來美食公布5月份營收2.25億元，月增97%、年減27%，主要受惠於五一連假、母親節前後兩週的聚餐效益加持，為餐廳在維持規定的社交距離下仍時有滿座；累計今年前五月營收達11.78億元，較去年同期15.87億元年減約26%。

▲漢來美食近期入主世貿聯誼社位在國貿大樓34樓、面積達751坪的中餐廳，將打造「世貿名人坊」挹注營運可期。（圖／漢來美食提供）

國內防疫大解封，大型餐廳不再受室內社交距離的限制而生意滿滿，漢來美食看好疫後「報復性消費」商機，以及政府「振興三倍券」的政策上路，七月起將連續展店、改裝開幕，加上先前啟動常溫食品及冷凍食品的電商佈局，預期可補回公司在上半年不足的業績。

展望後市，瓦城表示，隨著政府進入振興促進經濟階段，將有助於下半年餐飲市場回溫，集團將以「瓦城」及「時時香」為集團拓點主力品牌，「時時香」預計6月底首度插旗台南西門，擴大六都布局。

瓦城表示，這波疫情已改變民眾的消費模式，集團以外帶外送拓展新商機，後續將持續深化外帶外送市場，對於實體門市則採穩健展店策略，隨著市場持續回溫，看好下半年營運力度持續向上。

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