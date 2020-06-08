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遠傳、微軟、台達三強聯手　打造5G智慧工廠

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▲▼遠傳、微軟、台達三強聯手打造5G智慧工廠。（圖／記者邱倢芯攝）

▲遠傳、微軟、台達三強聯手打造5G智慧工廠。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G商轉在即，許多企業皆開始尋求相關的合作機會；遠傳電信今（8）日就宣佈，與台灣微軟、台達電子一同打造5G智慧工廠。這座5G智慧工廠將會設於台達桃園龜山廠中，並將在生產線導入AGV無人搬運車、AOI瑕疵檢測設備、微軟雲計算、物聯網，以及混合實境等應用，這些應用都將使用遠傳的5G網路加以串連。

遠傳總經理井琪表示，遠傳早已為5G市場做好準備，將以5G低延遲、大連結的技術特性，擴大未來各產業應用領域。本次與台達、微軟等全球性策略夥伴緊密合作，可望開創電信產業新藍海，並帶動產業進入5G新紀元。

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▼遠傳總經理井琪。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼遠傳、微軟、台達三強聯手打造5G智慧工廠。（圖／記者邱倢芯攝）

遠傳電信指出，預計於台達桃園研發中心展示間打造的5G智慧示範場域，將運用的AGV無人搬運車，透過5G訊號與管理平台交換資料，於生產過程中建立智慧物流調度系統，穩定執行物流搬運工作，大幅縮減物料搬運次數以及人力成本，並依據監測資訊即時下達指令，有效提高產能。

台達在智慧產線中率先以三方合作開發的AOI瑕疵檢測設備為示範重點，透過5G高速、低延遲特性，即時傳送製程中檢測產生的巨量高解析度圖片資料，並進行大數據分析，快速遠端調整製程，有助於提高檢測精準度、產品良率與產能。

5G MR遠距廠房管理、維修與監控：去年微軟分別與遠傳及台達簽署全球戰略合作，助遠傳將三大智慧雲服務搭建於微軟Azure上；亦透過部署台達廠房雲端基礎設施、運用AI校準產線良率打造台達智慧工廠。

而這次的三方合作，不僅是作為5G智慧工廠的示範場域，也顯示出遠傳在5G智慧工廠專網的佈局能力；於產線佈建同一網路，利用5G低延遲特性，資料不需經多節點即可回傳，大幅降低傳輸時間，經由遠傳資安等級設計，更能有效監控網路，提供企業最安全的服務。本次三強跨界聯手，遠傳以自身5G企業專網，結合台達創新智慧設備以及微軟雲端加AIoT科技，以最創新的技術打造5G垂直場域，為智慧製造劃下一道新舊時代的分界線。

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