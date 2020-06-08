已婚公務員深夜「半裸談公事」　口吐白沫昏倒車內遭解職





▲印尼公務員在車上偷情，口吐白沫昏倒送醫。（示意圖，與本文無關／免費圖庫Pakutaso）

記者吳孟臻／綜合報導

印尼蘇門答臘基薩蘭（Kisaran）4日深夜發生一起離奇案例。兩名已婚的公務員疑似在車上偷情，後被民眾發現兩人昏倒在車內，立刻報警將他們送醫。醫師推測是因密閉空間，空氣不流通，累積過多的一氧化碳才導致兩人昏倒。

綜合印尼媒體報導，事發地點在一處偏僻工廠旁的道路，37歲的男性（Zul）與39歲的女性（HA）半裸在車上「談公事」，被路過民眾目擊時，兩人口吐白沫，衣衫不整昏倒在車內。事後證實，這對男女都在亞沙漢縣（Asahan）教育局擔任公職，各自有家庭。

醫生表示，兩名公務員被送到醫院時昏迷不醒，因為兩人是在緊閉的車上被發現，懷疑是因一氧化碳中毒暈倒。

亞沙漢縣教育局主管索非亞（Sofyan）表示，對此事感到尷尬，且對兩人的行為感到失望，不該是從事教育工作的公務員該有的行為，「雖然事情下班時間發生的，但公務員有公務員的規範，已將他們解職」，已向上級報告此事，積極處理中。

目前警方尚在釐清案情細節，也將事發汽車扣留調查。據了解，兩人還在醫院治療中。

Cerita Sepasang PNS Asahan Ditemukan Bugil di Mobil, Kini Terancam Dipecat https://t.co/XM8BSpoEBN #DariSuara — suaradotcom (@suaradotcom) June 7, 2020

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