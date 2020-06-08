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自稱20歲男大生進股市2個月賺進千萬　校方：無法證實、曾有帶風向哄投資案例

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▲▼台股4/7開盤大漲超過百點，一舉收復萬點大關。隨後開高走低，萬點關卡不過曇花一現，隨即失守。（圖／記者湯興漢攝）

▲一名男大生表示自己進股市2個月就賺進1千萬元。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

大環境不景氣，許多普通上班族可能一輩子都賺不到1000萬元，但是一名自稱20歲男大生，在Dcard發表《進股市人生賺的第一個1000萬》一文，聲稱進股市短短2個月時間，就把本金從3百多萬增值至1804萬，還貼出對帳單截圖，證明所言不虛，不少網友留言表示佩服，更羨慕男大生能有300萬的閒錢投資股市。

不過，《ETtoday新聞雲》向雲科大查證，該校公關組長表示，能在Dcard上面發文的不一定真的是大學生。該平台發言者均為匿名，除非有在留言處透露名字與學籍班級，否則無法證實其身份。之前曾有過許多帶風向哄投資的案例，因無更多線索，所以無法針對此事評論。

請繼續往下閱讀...

該位留言顯示為國立雲林科技大學男大生的網友，日前在Dcard發表《進股市人生賺的第一個1000萬》一文。他表示投資風險真的要管理好，發現風險：期貨>當沖>股票，當初用50萬買了原油。另外，他也分享心得：「永遠不要和川普對做」，台股則是「跟著主力做才會賺錢，但有時候可以先提前布局」。

根據男大生附的對帳單，他的總成本是313萬出頭，而目前股票市值達到1800多萬，報酬率高達472.97％。他還附上兩支股票中天、合一對帳單，投報率高達53.21％和46.75％。

▲對帳單。（圖／翻攝自Dcard）

▲男大生貼出自己的對帳單。（圖／翻攝自Dcard）

檢視合一（4743）的股價，從4月的30元左右，一路飆漲，現在股價已經來到176元；中天（4128）股價也從4月的13元左右起漲，目前已接近40元，兩檔股票確實都是上漲的。不過，這還是無法證明，該位網友真的有買進，所說的都是真的，畢竟截圖未必是真的。

許多網友紛紛回應：「厲害是厲害，但20歲就有300萬閒錢能拿來投資比較讓人羨慕…」、「20歲就擁有300萬資本真的不容易 難道這就是所謂的新手運」、「我比較好奇的是初始資金怎麼來的」、「高投資高報酬相對風險也大 建議任何投資前都先了解標的 最怕是盲目跟單無腦多 等到被倒貨怎麼套都不知道」。

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