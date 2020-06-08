澳洲「尋求磋商」好幾周…盼緩和緊張局勢！中國已讀不回

▲中國與澳洲陷入緊張關係。圖為中國國家主席習近平（左）與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

澳洲8日表示，政府好幾周以來都在尋求與中國展開磋商，試圖緩解雙方的緊張局勢，但是這項要求卻持續遭到無視。澳洲最大出口市場即是中國，但坎培拉當局先前指控北京干涉內政，5月呼籲推動全球新冠肺炎疫情調查，兩國關係陷入緊張。

澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）於8日向《澳洲廣播公司》（ABC）表示，他幾周以來一直都在尋求與中國貿易首長進行磋商，但北京卻持續無視坎培拉的要求，「不幸的是，我們的磋商要求目前為止都被消極處理，這一點令人失望。」

《路透社》報導，澳洲先前指控中國干涉內政，也越來越擔心北京在太平洋地區日益增加的影響力，5月又推動全球疫情調查，但堅稱，疫情調查一事並非針對北京，或者出自政治動機。根據《澳洲人報》（The Australian）於8日公布的投票結果，79％國民支持推動國際新冠病毒調查。

中國指控澳洲在「耍小把戲」，駐澳洲大使也警告，如果坎培拉堅持推動調查，中國消費者可以抵制澳洲產品。此外，北京當局已暫停從澳洲前四大肉類加工場進口牛肉，並且針對大麥進口徵收高額關稅，5日更建議人民避免前往澳洲旅遊，理由是當地因疫情引發針對中國人的種族歧視與暴力事件，但這項指示遭到坎培拉反駁。

澳洲的最大出口市場即是中國，占了整體出口額30％以上。儘管雙方都宣稱，上述舉動與疫情引發的爭端無關，但兩國關係已經陷入緊張。

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