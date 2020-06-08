國發會力挺新創企業！透過認購特別股　提供最多12個月營運資金

▲國發會主委龔明鑫。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

國家發展委員會今（8）日指出，因應新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，尤其是新創事業營運也造成新創事業營運極大的影響，因此打算認購新創事業特別股，可以更彈性、更有效率提供，新創事業6-12個月的營運資金。

國發會主管龔明鑫表示，本項專案自4月6日開始受理申請以來，截至6月4日止，二個月內收到456件申請案，並已完成審查388案，通過投資102案，通過投資金額約新臺幣17.5億元，通過投資產業涵蓋觀光旅遊、AR/VR、人工智慧、電商平台、民生消費等不同產業。

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龔明鑫也提到，由於考量目前政府紓困方案以融資與補助為主，多數新創事業尚屬創業階段，向銀行貸款難度較高，藉由國發基金辦理對受新冠肺炎疫情影響新創事業投資專案，採認購「特別股」方式來協助新創企業。

另外，國發會表示，該項措施自4月6日開始接受申請，截止日期至10月5日，主要對象為台灣新創公司，主要營運活動在台灣的境外新創事業，每一股投資金額為企業6-12個月的營運資金，主要會以投資受到新冠肺炎疫情影響的企業，原則上可在2年內贖回。

國發會也提到，這項措施也可以跟政府其他紓困方案同步申請，且申請相當便利免營運計劃書、擔保品、個人擔保5P審核等，股息為每年1.5%，在提交申請3周內就會完成審議，也會盡快5日內撥交股款。

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