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消費電子需求疲弱　鉅橡5月合併營收月減約16%

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▲▼電腦,手機,3C。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲消費電子需求疲弱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者姚惠茹／台北報導

專業絕緣材料廠鉅橡企業（8074）今（8）日公告5月合併營收0.89億元，月減約16%，年減17.37％，主要是受到新冠疫情衝擊全球經濟，消費性電子需求疲弱影響，累計今年前5月合併營收為4.81億元，年減5.11％。

鉅橡表示，受到新冠疫情衝擊全球經濟，消費性電子需求疲弱，雖疫情期間，遠端商機興起，消費者提前購機，帶動筆電相關需求強勁，但資訊產品成熟且換機週期長，僅短期急單挹注；至於全球手機銷售，因疫情衝擊美國等主要消費市場，加上蘋果5G手機可能遞延上市，致使營運衰退。

請繼續往下閱讀...

鉅橡指出，根據資策會MIC預期，今年全球智慧型手機出貨量恐跌破12億支，年減16.9％，歐、美、印度等全球主要消費市場的市況不佳，失業率上升，消費者收入下降，雖手機品牌業者仍積極推出5G產品，5G手機預估全球滲透率約17.3％，但消費力道難以復甦，換機潮也隨著遞延。

鉅橡強調，去年受到中美貿易不確定因素影響，公司調整營運策略，開拓多角化經營，跨足室內裝修建材，憑藉品質及產能優勢，穩居台灣最大PCB耗材製造商，並跟進大陸的產業板塊位移的進度，也積極佈署亞洲以外的區域，拓展銷售版圖，維持營運穩健。

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鉅橡PCB消費電子營收

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