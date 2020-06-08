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安碁資訊5月營收年增35.47%　教學三步驟做好資安防禦

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▲宏碁，安碁資訊，施宣輝。（圖／記者姚惠茹攝）

▲安碁資訊董事長施宣輝。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

資安服務廠商安碁資訊（6690）今（8）日公告自結5月營收5814萬元，較去年同時增加35.47%，維持營收雙位數成長；累計今年前4月營收共計2.7億元，年增31.25%，並提供三步驟教學，呼籲企業做好資安防禦。

安碁資訊表示，最近資安事件頻傳，網路釣魚郵件和勒索軟體之威脅更是頻繁，明顯成為防疫期間資安攻擊手法的型態，因此建議企業資安觀念要從基層做起，平日也要透過資安教育訓練課程來加強員工的資安意識，資安的防禦猶如防疫，要從個人的日常生活中充分落實。

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安碁資訊指出，因應國內防疫大作戰勤洗手、戴口罩與量體溫的教戰守則大家已經耳熟能詳，因此分享如何落實資安防護的三步驟，首先是勤洗手，也就是「定期更換密碼」，連網設備或是郵件等應用程式APP，設定八碼以上的強度密碼，並不定期更換密碼，切記勿直接使用設備出廠密碼。

安碁資訊分享，其二為戴口罩，也是「勿點選不明郵件」，不要隨意下載文件、照片、檔案等附件；其三是量體溫，也是「版本自動更新」，隨時檢測防毒程式病毒碼以及作業系統之版本是否為最新版本，呼籲企業將這些步驟融入日常生活中，可以有效提升資安防禦力。

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