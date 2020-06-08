廣明遭判賠百億「跌停鎖死」　母公司廣達股價下跌1.6％

▲廣明光電總經理何世池。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／台北報導

廣明光電（6188）於美國被惠普（HP）提出訴訟，光碟機限制價格違反托拉斯法，去年底遭法院判決應賠償4億3865萬美元（約新台幣131億元），聯邦上訴法院日前還裁定，惠普可以取得廣明幾乎全部資產，更讓廣明陷入困境。今（8）天股市一開盤，即以跌停32.1元開出，一價鎖死到底，只成交1278張，還有2萬4225張委賣單高掛。

這件事也導致廣明母公司廣達電腦（2382）股價被拖下水，盤中最低報69元、跌幅一度超過3%，最後收盤價70.8元，跌1.67%。

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2019年10月，廣明已經遭判賠惠普1.76億美元（約新台幣53億元），不過今年初，美國法院最新裁定，賠償金額要提高至4.39億美元（約新台幣133億元）。

沒想到，美國聯邦上訴巡迴法院，日前進一步宣告惠普可取得廣明所有現金、工廠及專利權，恐衝擊廣明未來營運。

廣明光電總經理何世池7日召開重訊記者會表示，無法接受判決結果，將與會計師、律師以及更多專家商討意見，提出上訴；此外，惠普也沒有提出任何資料作為證據，加上廣明僅是代工廠，與惠普並無直接交易關係，全案仍有上訴至美國最高法院之可能。

面對逾百億元的賠償，廣明表示，將採取3大行動反擊，包括舉發惠普證人說謊、研擬持續上訴，同時請益更多律師與專家協助。

據悉，此訴訟為惠普2013年針對2004年至2009年光碟機價格，向Sony、Toshiba、Hitachi-LG Data、Panasonic、NEC、Samsung、廣明及子公司提出反托拉斯訴訟；除了廣明外，其他公司皆與惠普和解。

廣明光電發言人李志仁表示，其他被告都是品牌商，願意與惠普和解，是因為有直接交易的關係，但廣明「只是代工廠」，與惠普並無直接交易關係，和其他被告的交易模式也都不一樣。

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