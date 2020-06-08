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日本環球影城重新開幕！防「三密」再封城　要遊客玩雲霄飛車「先不要尖叫」

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▲日本環球影城哈利波特的魔法世界（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本環球影城哈利波特的魔法世界（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

位於日本大阪市的主題樂園日本環球影城（USJ），受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響閉園約3個月，今天有限度重新開放遊客進場，並呼籲乘坐雲霄飛車時「避免尖叫」。

日本讀賣新聞報導，日本環球影城園方為避免出現「三密」（密閉空間、人群密集及密切接觸），第一階段僅開放持有全年護照（年票）並事先預約成功的大阪府民眾進場，之後會再視情況分階段開放。

園方原訂日本時間上午10時重新開園，但受到場外遊客聚集影響，提前到9時開園。

園區工作人員戴著面罩在入口前為遊客量測體溫，呼籲遊客配戴口罩並消毒雙手。

園方為避免疫情擴散，在每項遊樂設施等待區都劃有保持社交距離的圖示；雲霄飛車採隔列入座的方式，工作人員也呼籲遊客「避免尖叫」。另外，園方也禁止遊客跟園內吉祥物擊掌等接觸行為。

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