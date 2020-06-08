台指期漲113點　分析師：本周上漲機率大仍要留意上方壓力

▲台指期6月8日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（8）日開盤就衝破11,500點大關，來到11,550點，上漲93點，隨後小幅拉回後，再度上攻盤中一度來到11,626點，接著維持震盪，終場以11,570點作收，上漲113點，與現貨相較，逆價差40.32點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，上週五美國的非農數據表現優於預期，帶動美股4大指數通通往上走揚的情況，連帶的台股在今天也再度向上攻高，接下來大家比較擔心的中美貿易衝突之後，會不會導致台積電缺了華為訂單後讓今年的業績目標無法達成，但是根據目前市場上傳出蘋果、高通等企業都有追加訂單的情況，因此台積電應該還是可以達到年初預估的業績目標。

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廖恩平說，因此今天也可看到由台積電為首的相關電子類股也出現較大的漲幅，在外資現貨的部分，也在近幾天出現連續買超的走勢，因此在消息面以及籌碼面的部份都是呈現偏多的情況，因此預估本周台股還是會偏向多方的走勢。

最後，廖恩平也提醒，今年農曆年後，台股一次性的反應了疫情的情況，當時出現了一個空方缺口後還連著一個大長黑，而這個長黑高點也存在著一些壓力，假設本周台股一路漲到這個空方缺口時，就有很大的機會出現拉回情況。

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