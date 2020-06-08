　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

李顯龍率閣員全國演說！強調新加坡社會團結　揭開國會大選前哨戰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新加坡總理李顯龍。（圖／路透社）

▲ 新加坡總理李顯龍。（圖／路透社）

文／中央社記者黃自強新加坡8日專電

新加坡總理李顯龍與5位內閣成員從昨晚起展開為期兩週系列演說，強調社會堅韌團結。由於這屆政府任期已近尾聲，政治評論員分析，這次全國演說是下屆國會大選的前哨戰。

參與演說系列的閣員包括副總理兼財政部長王瑞杰、貿工部長陳振聲、國家發展部長兼財政部第二部長黃循財等第四代領導團隊的成員。

李顯龍昨晚指出，社會的堅韌團結是取得成功、實現理想不可或缺的元素。當面對逆境，新加坡人或許憤怒不滿、憂心惶恐，但也可選擇像先輩那樣，繼續保持互信，大步邁進。

他說，建國一代為掌控自己命運，在動盪時局中從一個移民社會建立起一個國家。立國一代為了新加坡的成功，也全力以赴。他們即使遇到艱難的抉擇和挑戰，也從不畏懼。「這就是新加坡從無到有的奮鬥史，現在輪到我們面對這個時代的考驗了」。

曾於2015年投入國會大選的工人黨參選人陳家喜今天評論表示，這次全國演說系列的言外之意是新加坡需要團結，政府需要獲得人民強而有力的支持。因此，團結的背後有一個實際的政治考量在其中。

陳家喜指出，這屆政府任期已近尾聲，從2月18日公布財政預算案到國會總結辯論，以及執政黨針對武漢肺炎疫情所做的各種紓困方案觀察，均是下屆大選前安定民心士氣舉措。

他認為，這次系列演說由李顯龍率先上陣，也被視為是下屆國會大選的前哨戰。

陳家喜表示，李顯龍演說中提及下屆政府所要面對的問題、政府將如何因應現階段困境、全球疫情發展，以及新加坡要如何保持競爭優勢與地位。

他分析，這次全國演說系列由李顯龍先披掛上陣，最後由王瑞杰壓軸，這有「一棒接一棒」從第三代領導人到第四代領導人的傳承概念。

對於盛傳6月底或7月可能舉行大選，陳家喜認為，新加坡選舉局應儘速確認疫情下的大選競選規則與相關法令，否則，這種全國系列演說難免招致外界質疑有借用行政資源之嫌。

他強調，即便是疫情中舉行大選，下屆大選的遊戲規則也要以公平、公開方式進行，確保朝野政黨勝選的正當性，共同面對新加坡未來挑戰。

新加坡包括總理與5位內閣閣員從昨天起到6月20日止，舉行兩週的後疫情時代保障新加坡未來系列演講。第一場演講由李顯龍上陣，王瑞杰扮演壓軸角色，主講「攜手同心，越戰越勇」。

新加坡2015年9月國會大選，2016年1月間開議，任期5年，下屆大選最遲將在2021年4月間舉行。新加坡選舉局今年4月15日完成更新選舉名冊，符合投票資格選民265萬3942人。新加坡大選要在選舉名冊更新後才會舉行，一般推測最快6月底或7月舉行大選。

下屆大選劃分14個單選區、17個集選區。集選區是新加坡實行的一種選舉制度，是為了確保國會有少數種族的代表。（編輯：王永志）

ET快訊
分析國民黨二度挫敗原因　連勝文撂重話：自私
「無重大市政缺失或弊案」為何仍要罷韓？教授點破眾人「共通點」
LIVE／罷韓後首度現身！李佳芬赴許崑源靈堂致意
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

安德魯王子爆面臨「刑事調查」！捲入美荒淫富商性醜聞…堅拒偵訊

日本環球影城重新開幕！防「三密」再封城　要遊客玩雲霄飛車「先不要尖叫」

拜登支持度50%！CNN分析「希拉蕊沒達到的高峰」　川普皮要繃緊

女兒領養一窩鼠鼠回家　酒醉鬼父「開槍打爆器官」雙胞妹目睹凹折屍趴桌！

英國考慮封殺！　華為大打「公關戰」堅稱不受北京控制

李顯龍率閣員全國演說！強調新加坡社會團結　揭開國會大選前哨戰

爺孫戀81歲牧師去世　鮮肉老公繼承560萬：哭兩天就夠了

北韓21個月來「首度拒接南韓來電」！　關閉兩韓聯絡辦事處恐成真

全美掀改革聲浪！紐約市長宣布「警局4大改革」改變警察文化

倫敦示威警察摔下馬！　強生怒批「背叛活動原意」：民眾無權襲警

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

安德魯王子爆面臨「刑事調查」！捲入美荒淫富商性醜聞…堅拒偵訊

日本環球影城重新開幕！防「三密」再封城　要遊客玩雲霄飛車「先不要尖叫」

拜登支持度50%！CNN分析「希拉蕊沒達到的高峰」　川普皮要繃緊

女兒領養一窩鼠鼠回家　酒醉鬼父「開槍打爆器官」雙胞妹目睹凹折屍趴桌！

英國考慮封殺！　華為大打「公關戰」堅稱不受北京控制

李顯龍率閣員全國演說！強調新加坡社會團結　揭開國會大選前哨戰

爺孫戀81歲牧師去世　鮮肉老公繼承560萬：哭兩天就夠了

北韓21個月來「首度拒接南韓來電」！　關閉兩韓聯絡辦事處恐成真

全美掀改革聲浪！紐約市長宣布「警局4大改革」改變警察文化

倫敦示威警察摔下馬！　強生怒批「背叛活動原意」：民眾無權襲警

黑松露、黑鮪魚龍筋搶鮮嚐　THE WANG今夏唯一餐酒會6/10舉行

全宇5月營收月增17.6%　第2季營運可望逐月成長

小胖拉回眸甜笑...聽到「你有三層肉」秒垮臉！　皺眉圓眼超委屈

藝術事業減免營業稅「線上申請」！全面簡化流程6/8上路

甲子園停辦　阪神送甲子園黑土給日本高三球員

南投日間照顧服務有交通車接駁　子女放心上班、免煩惱

紓困難申請！　國發會「入股」新創事業提供最多12個月營運資金

快訊／高雄炸雨…中油廠區路樹倒塌　人車遭砸中險爆頭！3人見血急送醫

小六女壓力一大就「嗑頭發」　2年後胃挖出拳頭大綠結石！父母一看羞愧了

PS5 首發遊戲大預測　GTA 6？Silent Hill 5？

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

日女偶像正面「渾圓胸型全看光」　

床上發現小蛇　冷氣機裡竟然有40條

加拿大警槍殺26歲女原民　原權團體要獨立調查

澳洲今年第3起「鯊魚咬死人」　他遭3公尺白鯊狠啃左腳

WHO前秘書長：中國太晚承認「病毒人傳人」

南韓政府回應了...曝金正恩下一步

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

樂天世界爆高三生確診...遊客急離場

全球單月暴增315萬確診、13萬死

前國務卿倒戈挺拜登　轟川普一直說謊

沒訂披薩卻連10年收到外送　他快崩潰

女王曝威廉幫喬治兄妹撐傘照　網：太有愛

韓垮台！外媒點破「中國政策無效」且他野心過大

81歲牧師去世　鮮肉老公繼承560萬

更多熱門

相關新聞

廢井傳悽慘求救聲　衰男受困6天：被狗追

廢井傳悽慘求救聲　衰男受困6天：被狗追

印尼峇里島近來發生一名英國男子受困4公尺深井中長達6天的消息，日前終於被人發現順利脫困，他表示自己因為「被狗追」才會不小心落井，由於摔斷了腿只好大聲求救，可是卻一直沒人發現他。

巴布亞紐幾內亞規模5.9地震

巴布亞紐幾內亞規模5.9地震

印尼直升機墜毀　4罹難5重傷

印尼直升機墜毀　4罹難5重傷

新加坡擬研發「可攜式病毒追蹤器」　若成功將發給全國人民

新加坡擬研發「可攜式病毒追蹤器」　若成功將發給全國人民

新加坡推新冠肺炎追蹤功能　但這次不裝在手機上

新加坡推新冠肺炎追蹤功能　但這次不裝在手機上

關鍵字：

新加坡李顯龍東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

春風弔唁許崑源110分　親揭2人關係

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

王浩宇服務處湧抗議民眾「蛋洗+撒冥紙」！杏仁哥遭押上警車

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面