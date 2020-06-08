美軍在南韓設4座一級生化武器實驗室！攜入危險活性樣本　6年實驗16次

▲ 川普與文在寅2017年11月造訪駐韓美軍位於平澤市的漢弗萊營。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）重創南韓，不僅造成萬人染疫，也為社會經濟帶來龐大衝擊。但當地媒體爆料，駐韓美軍竟在4處基地設立比新冠病毒更可怕的「炭疽桿菌」生化武器實驗室，對民眾生命安全造成威脅。近來也有民間團體捕捉到，駐韓美軍在各個基地部署生物戰部隊人力。

韓國外國語大學名譽教授李章熙（이장희，音譯）3月於《統一新聞》專欄刊文指出，炭疽桿菌生化武器被美國疾病管制與預防中心（CDC）列為第一級，具有強大殺傷力。而駐韓美軍在基地內設立實驗室，資訊卻不公開透明，令附近居民人心惶惶。

李章熙說明，駐韓美軍此前被爆2015年4月將活性炭疽桿菌及鼠疫桿菌攜入南韓，違反南韓《生化武器禁止法》，當時便為此與南韓外交部簽署文件，承諾不再犯。

但駐韓美軍違背諾言，近來爆出在京畿道平澤市烏山基地、全羅北道群山基地、釜山基地及首爾龍山基地經營炭疽桿菌化武實驗室，2009年至2014年間就進行16次實驗。

此外，駐韓美軍2019年也被爆將細菌自釜山港第8碼頭攜入南韓，進行化武實驗，去年12月也坦承，於釜山港運行與生物戰相關的CENTAUR系統，當時宣稱並未攜入活性樣本。但地方團體指責，將炭疽桿菌攜入南韓與這番說法互相矛盾。

「驅逐第8碼頭美軍部隊生化武器實驗室釜山市民對策委員會」上月底召開記者會說明，駐韓美軍委託Vatel研究所經營CENTAUR指揮所，而Vatel研究所5月初曾在美國人力網站上徵才，招募在駐韓美軍基地工作的實驗人員，可見美軍正在部署生化武器人力。

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