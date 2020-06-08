前總統也倒戈！　《紐時》曝：小布希不支持川普連任

▲美國前總統小布希。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）10月準備挑戰連任，原本勝券在握的他，也因為新冠肺炎疫情失控、全國爆發反種族主義示威遊行，讓他的支持度一路下跌，就連同為共和黨的前總統小布希都傳出不支持川普連任。

《紐約時報》報導指出，川普在新冠肺炎疫情上處理不當，又在全美針對警察暴力、種族主義的示威遊行上，發出具有煽動性的言論。知情人士透露，同為共和黨的小布希（George W. Bush）不會支持川普連任，但目前不清楚他是否會轉而支持民主黨的參選人拜登（Joe Biden）。

除了小布希之外，似乎有更多共和黨的人準備和川普劃清界線，如猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）、前國務卿鮑爾（Colin Powell）都表態不會支持川普。鮑爾更表示．他會將選票投給拜登。前特種部隊司令、德州大學校長麥克雷文（William McRaven）年初時也曾在《紐約時報》撰文表示，「川普已經表明，他不具備成為一名優秀三軍統帥的必要資格。」

根據最新民調顯示，拜登拿下49%支持度，領先川普7個百分點，川普獲得42%；另一方面，受訪者對民主黨拿下國會的支持度為51%，對共和黨的支持度僅40%。

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