示威第14天！「國旗哥」開車闖入抗議現場　他肉身阻擋遭開槍

▲男子開車闖入抗議群眾中並開槍。（圖／翻攝自推特／Alex Salvi）



記者丁維瑀／綜合報導

美國華盛頓州西雅圖7日晚間舉行示威，結果一名男子開車闖入擁擠的抗議群眾中，接著他竟對著路人開槍，造成一名27歲的男性受傷，所幸生命並無大礙。據了解，該名駕駛當時穿著連帽上衣，背後圖樣是美國國旗，他已被警方拘留。

當地廣播電台KUOW報導，事發地點位於西雅圖國會山區（Capitol Hill）周邊，一輛黑色轎車於7日晚間開入示威現場，不少抗議民眾趕緊包圍他的車避免對方加速，接著駕駛開槍擊中27歲男子丹尼爾（Daniel）的肩膀。

丹尼爾事後被送往港景醫療中心（Harborview Medical Center），狀況穩定。他當時告訴攝影師加蘭（Alex Garland），他所作所為只是為了保護示威者。

BREAKING: A man drives a car into a crowd of protesters in Seattle, before exiting the vehicle with a gun. At least one person was shot, others injured.



Shooting victim stable; Suspect arrested.pic.twitter.com/ahKFNelVTe — Alex Salvi (@alexsalvinews) June 8, 2020

據報導，槍手外貌看似30多歲，穿著印有美國國旗的上衣，他下車後揮舞武器，丹尼爾則試圖阻止他傷害別人。根據西雅圖警方說法，槍手已被拘留，也找到他當時持有的槍械。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發全美示威超過兩周，從國會山區到南西雅圖周邊，近來許多民眾都上街抗議美國長久以來的種族歧視以及警察暴行問題。

►全美掀改革聲浪！紐約市長宣布「警局4大改革」改變警察文化

►推特狂貼「法律與秩序」奏效？ 白宮：川普考慮針對種族發表全國演說

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～