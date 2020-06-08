大樂透端午加開「百萬百組」拚買氣　台彩力抗疫情打擊衝業績

▲台彩公司總經理蔡國基。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響彩券買氣，台灣彩券公司總經理蔡國基今（8）日表示，今年到目前為止，整體銷售額達688億元，年減2%，其中電腦型彩券銷售年增3.9%，主要是大樂透史上最常連槓帶動買氣，但立即型彩券則受疫情影響，民眾減少外出活動，年減5.8%，不過目前看起來銷量開始恢復，期盼能逐步回穩。

台彩總經理蔡國基指出，到目前為止，今年整體銷售額達688億元，較去年同期衰退2%，其中電腦型彩券286億元、年增3.9%，立即型彩券（刮刮樂）則年減5.8%。

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蔡國基分析，電腦型彩券仍持續成長，主要是大樂透連槓24期，累積頭獎金額高，帶動電腦型彩券買氣，額外帶來14億元的業績，而立即型彩券則因疫情影響，1月21日爆發以來，民眾減少到彩券行刮刮樂的意願，因此對立即型經銷商的銷售衝擊較大。

台彩原先預估2020全年目標銷售額可達1,260億元，但受到疫情影響，目標銷售額下修至1,142億元，較去年整體銷售額1,241億元下修約8%，主要是刮刮樂受到疫情影響較大，由於彩券並非為民生必需品，研判恢復時間較長，但整體銷售額應比下修的目標還要好。

台彩近期公布端午加碼活動，祭出史上端午加碼總獎金跟加碼遊戲種類最多的重量級加碼，威力彩機動加碼2億元，大樂透增開百組百萬獎，今彩539頭獎也提高至1,000萬元，總加碼金高達7億元，創下史上新高。

蔡國基指出，民眾最期待的大樂透加碼明天登場，除了例行的獎號外，也會增開百萬百組，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號，就可以獲得100萬元獎金，直到全數送出或7月10日活動結束為止。

此外，為避免經銷商在疫情期間出現刮刮樂賣不掉的情況，蔡國基說，2月至5月一共銷毀5期未發行的刮刮樂，減緩經銷商庫存及金流壓力，儘管已砸千萬元印製成本，但仍自行吸收，而沒有推出新刮刮樂。

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