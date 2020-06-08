精算「姓名格數＋生日號碼」包牌3500元　傳產老闆樂中3.4億頭獎

▲台彩公司總經理蔡國基。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩今晚頭獎上看7億元，台彩今（8）日也公享2020上半年2位威力彩中獎人故事，兩位都是男性，其中一位是以家人生日、姓名學格數號碼來包牌，幸運中3.4億元的頭獎，另名則是最後買1注電選，最後抱走4.65億元的頭獎。

台彩總經理蔡國基表示，今年2月10日威力彩開出4.65億元頭獎，獎落在台北市南港區「新住民投注站」，中獎人約為40多歲的男子，他是新竹人，職業為醫療研發人員，臉部特徵是「眼睛長、鼻高、嘴大、耳大」。

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蔡國基轉述，這名中獎人買彩券超過10年，幾乎每期都會買，最愛買威力彩和大樂透，平常購買金額為100至550元，這次共買4注400元，分別1注自選、2注部分快選、1注電選，最後1注是電選，也是最後1注中頭獎。

蔡國基透露，中獎人在開獎隔天到投注站兌獎，卻出現「未授權」，回家後用手機上網兌獎，才發現是頭獎，當下非常淡定，他認為「會中獎是因為經常買，相信買彩券是做好事、做公益，仍會繼續工作」，並捐1,500萬由中信慈善基金會統籌規劃，另外100萬給點燃生命之火，同時也包了100萬元大紅包給投注站。

另名幸運中威力彩頭獎的是已婚60歲的男性、育有2女，今年1月2日於新北市土城區「投彩商行」開出。蔡國基說，這名中獎人是傳統製造業的中小企業老闆，特徵是「中等身、臉圓、鼻高、嘴大、耳厚」。

據了解，這名得主經常買彩券，每次約買2,000元至3,000元，遇到高額獎金時，也會提高買彩券的金額，平時最常買大樂透、威力彩，因為億元頭獎比較吸引他，就算沒有中也可以做公益，而這次是在上班途中去買彩券，以家人生日、姓名學格數算出10至12個號碼，第一區組成5組7個號碼包牌，第二區則全選8號，一共花了3,500元。

至於為何第二區全選8號，蔡國基轉述，中獎人觀察到第二區已經很久沒開出8號，因此全部選8號，後來經查後，發現去年10月21日後就沒開出8號，也就是連續20期未開出8號。

此外，除了那組包牌對中頭獎3.41億元外，另外6組也中3獎，單注獎金為90萬元，因此這次幸運中了3億4265萬元，中獎人後來捐1,500萬元給中信慈善基金會，同時也給投注站88萬8,888元的紅包，而其餘則用在理財投資上，大多購買儲蓄險、不動產。

有趣的是，台彩透露，該名中獎人對獎時，「不敢置信」，還拿給太太再對一遍，也只跟她說這件事情，特別把對獎彩券放在家中衣櫃襯衫的口袋，為確保安全，特別把附近的易燃物搬開。

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