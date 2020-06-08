OPEC與各產油國同意減產至7月底 油價近兩個月漲一倍

▲石油輸出國組織(OPEC)、俄羅斯與產油盟國同意，將減產協議延長至7月底止。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

石油輸出國組織(OPEC)、俄羅斯與產油盟國同意，將減產協議延長至7月底止，這項長期減產協議為全球原油供應削減近10%，已幫助油價在過去兩個月上漲一倍。



此次減產是為了讓之前減產幅度不夠高的國家趕上進度，OPEC+也要求5月與6月產量超過額度的尼日與伊拉克等國在7-9月加大減產力度。OPEC+於4月初步同意5-6月減產970萬桶/日，以支撐新冠肺炎所帶來的而崩跌的油價。7-12月則減產力度將降至770萬桶/日。



沙烏地阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示，「隨著主要石油消費經濟體擺脫疫情封鎖效應，目前需求正在恢復當中。但我們尚未脫離困境，未來的挑戰仍在。」



目前布蘭特原油已突破每桶43.41美元，4月時布蘭特原油曾跌至每桶20美元以下。沙烏地阿拉伯和俄羅斯必須做到平衡，既要推高油價以滿足其預算需求，同時不能讓油價超過每桶50美元過多，避免鼓勵對手美國頁岩油再度增加產量。

目前仍不清楚的是沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及科威特是否會將額外的自願減產118萬桶/日延長至6月以後。這部分的減產並不包括在協議內。