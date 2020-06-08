巴西確診破67萬！群眾戴黑口罩上街示威　「極右總統」讓社會陷對立　

▲巴西民眾上街抗議波索納洛抗疫無方、種族歧視。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

巴西民眾今天走上聖保羅和首都巴西利亞的街頭示威，抗議在對抗2019冠狀病毒疾病疫情不力的總統波索納洛。

數百人敲鑼打鼓在首都巴西利亞（Brasilia）示威遊行，譴責極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。

示威群眾中許多人身穿黑衣、戴著口罩，手拿寫著「所有人為民主站出來」（Everyone for democracy）、「反對種族主義和法西斯主義」（Against racism and fascism）、「政府的滅絕政策就是恐怖主義」（Terrorism is the government's policy of extermination）等標語。

▲▼巴西民眾上街反對波索納洛。（圖／達志影像／美聯社）



這是巴西自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來，第一次在首都舉行的反波索納洛示威活動。

抗議民眾呼喊著「法西斯主義滾開，讓開，群眾力量上街頭」的口號。

軍人出身的波索納洛在漫長的從政生涯中，因為發表了許多被認為是種族歧視、恐同、性別歧視的言論，引發不少爭議。

▲波索納洛的支持者上街力挺。（圖／達志影像／美聯社）



在此同時，也有一個規模較小，支持波索納洛的抗議活動。他的支持者通常在週末，於巴西利亞政府區的中心示威，要求解除封鎖措施，抗議最高法院和國會的行動。

波索納洛本人時常會親自參與這些示威。他自疫情爆發以來，不斷試圖淡化新型冠狀病毒帶來的威脅。

巴西已成為全球確診感染人數第2高的國家，境內有超過67萬人染疫，逾3萬5000人因此病故。

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