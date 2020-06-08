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經濟部加碼1781萬力挺中小企業　疫情「海嘯第一排」的旅行社也在列

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▲為協助受疫情衝擊的中小企業，經濟部加碼經費1,781萬元補助業者研發創新。(圖／記者湯興漢攝）

▲為協助受疫情衝擊的中小企業，經濟部加碼經費1,781萬元補助業者研發創新。(圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

政府加碼紓困一波波，經濟部中小企業處今（8）日公佈最新統計，為協助受疫情衝擊的中小企業，經部加碼經費1,781萬元補助業者研發創新，被視為疫情衝擊「海嘯第一排」的旅行社也入列，將投入更多研發人力。

經濟部中小企業處表示，「小型企業創新研發計畫（SBIR）」近期審議受新冠肺炎疫情影響的補助申請案，共通過創新技術/應用12項、創新服務6項，合計18項中小企業所提創新技術/服務研發計畫之研發經費部份補助。

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依據經濟部公告，這一波獲得官方補助的18家中小企業包括：上岳科技、康力生技、亞力士電腦機械、裕發科技、精拓生技、翔宣富企業、明大國際貿易、弗矽科技、盛洋冷凍食品、健騰精密機電、選優科技、宏泰工業、仁育國際教育、洋明旅行社、巨紳資訊、王牌數位、騎士堡國際、浩測科技。

官員指出，此計畫將帶動受補助廠商投入研發經費逾2,460.1萬元，其中為因應疫情受衝擊中小企業，提供額外加碼補助經費1,781萬元，以協助維持其核心技術及商業模式創新能力，預期將可誘發中小企業投入更多研發人力，促進研發人才的培育及研發能力的累積。

依據經濟部統計，SBIR計畫自88年2月開始推動至今，累計通過執行7,302件創新研發計畫，政府補助金額逾120億1,131.6萬元，並帶動中小企業投入研發經費近227億1,005.8萬元，對於提高我國中小企業技術水準、提升我國產業之競爭力、及傳統產業之升級轉型，有相當之助益。

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