台中「方臉大耳男」抱走9.36億大樂透！只花3000元成幸運兒　大方捐2千萬做公益

▲今年5月5日晚間開出大樂透9.36億頭獎，台中市「欣賦彩券行」老闆楊三本當時準備168個紅包給民眾分享喜悅。（圖／記者白珈陽攝）

記者紀佳妘／台北報導

史上最長24期連槓的大樂透今年5月晚間開出頭彩，一注獨得9.36億元，獎落在台中市南屯區「欣賦彩券行」。台灣彩券公司總經理蔡國基今（8）日透露，這名幸運兒是一位年約60歲的男性，知道連槓多期，除了太太有買外，他自行加碼3,000元，這回幸運中了頭獎，直呼「當下不敢相信，覺得在作夢」。

台彩總經理蔡國基表示，今年5月5日在台中市南屯區的「欣賦彩券行」開出頭獎9.36億元，終於在連槓24期後，第25期開出頭獎，由一人獨得，單注獎金為今年最高、史上次高，僅次於2009年6月9日在台南開出的頭獎9.37億元，兩者頭獎金額僅差96萬元左右。

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蔡國基透露，這名得主是年約60多歲的男性，也是台中人，工作主要是醫療領域的專業人士，平均每月購買2次彩券，通常是他開車，由太太下車買彩券，買的金額通常約100至200元，他知道這次連槓多期，除了太太有買外，他在上班途中經過該家彩券行，自行加碼再買3,000元共6張，全部都是電腦選號，其中一張的第3注中了頭獎。

蔡國基指出，中獎人知道頭獎開在欣賦彩券行，2天後用台彩APP對獎，回家後讓太太猜有什麼喜事，猜了很多次都沒中，直呼「難不成中大樂透嗎？」

這時得主就說「是的」，金額從2萬猜到10多萬都不對，最後他才說是中了大樂透的頭獎，「當下不敢相信，覺得在作夢」，直到開獎後一周才來領獎，到了兌獎的那一天才覺得是真的。

據了解，這名中獎人的面部特徵是「頭大、臉方、耳大、眼睛細」，中頭獎後，除了包給投注站20萬元的紅包外，同時也捐贈2,000萬元給中信慈善基金會統籌給其他社福機構，同時以儲蓄險、不動產等方式進行理財規劃，還送給未中獎者一句話「有買有機會」。