台股攻破11600大關！大立光漲逾3%　激勵指數收漲逾百點

▲台股突破11600點大關。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美股四大指數全數收漲，激勵台股今 (8) 日開高走高，盤中在蘋概三王領軍下，高點來到11631點，終場收在11610點，上漲130點或1.14%，成交量2025.08億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以318元作收、上漲2.09%；鴻海（2317）以79.70元作收、上漲1.53%；股王大立光（3008）以4420元作收、上漲3.51%。

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大型權值股方面同樣也全面上漲，台塑四寶、國泰金、富邦金漲幅約1%。

今日上市各類股以汽車類股表現最佳，上漲3.71%，其次是紡織類股及半導體類股，分別上漲2.35%及1.71%，表現較差者為玻璃類股，下跌2.13%。

台新投顧副總黃文清指出，台股基於上禮拜美股大漲，加上市場對經濟衰退疑慮降低，且先前各國央行釋出大筆資金，創造出資金流動性，也造就外資資金回流現象，另外目前國際間政治風險降低，因此許多資金也逐漸從大國流動到新興市場，加上台股配合6到9月的除息行情，指數非常有機會再繼續攻高。



展望後市，黃文清建議投資人可以留意下半年有機會的族群，像是汽車、電動車、運動休閒、紡織、半導體、5G、內需消費等概念股，不過仍須留意各類股輪動，因為目前類股輪漲輪跌速度快速。



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