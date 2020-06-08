小7搶跨境物流商機　「交貨便」新增港、馬「業績估增二成」

▲統一超商今（8）日宣佈擴大境內、境外電子商務配送區域，國際交貨便新增香港與馬來西亞，目前可送達七大國家。（圖／統一超商提供）

記者林淑慧／台北報導

跨境電商業績逐年成長，帶動跨境物流需求，統一超商今（8）日宣佈擴大境內、境外電子商務配送區域，國際「交貨便」新增香港與馬來西亞，目前可送達七大國家，並開通馬祖離島「交貨便」，預估可帶動「交貨便」平台業務成長上看二成。

依據財團法人商業發展研究所調查分析，跨境電商銷售金額2020年預估931億元，年複合成長率可達11.6%，讓物流、超商業者紛紛搶攻跨境物流市場大餅，像是全家便利商店早已開通兩岸店到店物流服務，提供民眾至台灣全家寄送包裹到大陸上海全家，全台近3000個據點可寄至上海300個據點。

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▲超商業者紛紛搶攻跨境物流市場大餅，全家便利商店早已開通兩岸店到店物流服務。（圖／全家提供）

於2014年推出國際「交貨便」服務的統一超商表示，國際「交貨便」方便民眾24小時到店寄件，寄送地點包含中國大陸(不含港澳地區)、日本、澳大利亞、美國、加拿大等，服務啟動至今服務人次倍數成長。

以寄件量排名來觀察，統一超商指出，寄件量前三名地區分別為雙北市、台中市、桃園市，寄送物品多以服飾、日用品、常溫包裝食品居多。

「7-ELEVEN國際交貨便」即日起新增香港、馬來西亞寄件服務，可選擇宅配或店取，店取特約商店包含香港與馬來西亞當地的7-ELEVEN、藥妝店、咖啡店等，包裹寄送後2~3天送達，包裹重量最高達5公斤、運費最低299元起。



「7-ELEVEN離島交貨便」自2018年起推出以來陸續導入至今提供澎湖、金門、馬祖共58家，馬祖離島「交貨便」開通後，加入南竿、北竿8家7-ELEVEN，可望將帶動7-ELEVEN交貨便平台再成長一至二成。

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