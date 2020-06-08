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「興櫃股王」昇佳掛牌上櫃大漲6成　736位中籤戶至少現賺23萬元！

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▲「興櫃股王」昇佳掛牌上櫃。（圖／昇佳電子提供）

▲「興櫃股王」昇佳掛牌上櫃。董事長李盛樞（左五）、總經理楊祝原（左三）、矽創電子董事長毛穎文（左四）、櫃買中心總經理李愛玲（右五）等人進行敲鑼儀式。（圖／昇佳電子提供）

記者楊絡懸／台北報導

興櫃股王「昇佳電子」（6732）8日上午以每股498元掛牌上櫃，一開盤以730元高價跳空開出，股價還一路走高，截至發稿為止，一度漲到798元，漲幅60%，蜜月行情亮眼。

若以昇佳新股承銷價498元計算，短線價差達232至300元，等於中籤的投資人，每張至少可賺進23萬2千元，最高甚至可賺30萬元。

請繼續往下閱讀...

不過，昇佳公開申購達35萬1810筆，總合格件數達32萬1023件，要爭奪736張，中籤率僅0.22%，也就等於1萬個帳戶中，只有22個幸運兒被抽中。

昇佳於櫃買中心舉行上櫃掛牌典禮，由董事長李盛樞、總經理楊祝原、矽創電子董事長毛穎文、櫃買中心總經理李愛玲及兆豐證券董事長陳珮君，共同見證進行敲鑼儀式。

昇佳電子在手機光學感測晶片的狹縫解決方案是全球唯一；在屏下解決方案，全球也僅有昇佳電子和AMS兩家廠商。

昇佳可逐步侵蝕奧地利晶片製造商AMS市佔的原因有二，昇佳客製化較AMS更具有彈性；此外，昇佳產品具高性價比，在類似規格的產品中，昇佳電子的價格較AMS更具競爭力。

全球全屏幕智慧型手機滲透率由2018年的41.8%，預期在2022年可達82.2%，未來幾年昇佳電子將是此趨勢之下的主要受惠者。

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