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日本首季GDP增速降幅低於預期　但仍面臨嚴重衰退

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▲▼日本街頭,日本空城。（圖／路透）

▲因疫情導致日本街頭跟空城一樣。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

日本在週一公佈今年首季經濟成長率修正數據顯示，1月至3月，日本經濟成長率（GDP增速）萎縮了2.2％，低於最初估計的3.4％的萎縮。與上一季度相比，GDP下降0.6％，而初值則下降了0.9％，中值預測為下降0.5％，依然面臨嚴峻的衰退局面。

日本經濟萎縮程度低於第一季度的最初估計，但受到新冠肺炎的影響仍可能使該國陷入更深的衰退。修改後的數據證實，在去年銷售稅提高和中美貿易戰的雙重壓力下，日本在10月至12月收縮7.2％，這也是日本在2年內首次陷入衰退。

經濟衰退被定義為連續兩個季度的收縮。包括出口，工廠產出和就業數據在內等一系列近期四月數據顯示，日本本季正面臨最嚴重的衰退，因為疫情爆發迫使人們留在家中，企業在全球範圍內關閉。

按季度計算，第一季度經濟收縮了0.6％，而最初的數據是下降了0.9％。

請繼續往下閱讀...

根據日本財政部本月的調查，目前企業支出有所增長，但預計未來幾個月的企業支出的增長仍然遲緩。其次，佔日本經濟一半以上的私人消費預估將下降0.8％，這是因為對日用品的強勁需求被服務支出的減少所抵消。

由於新冠肺炎導致全球淨出口（或出口減去進口）從修正後的GDP增長中減去了0.2個百分點。分析師預測，日本首相安倍晉三宣布進入緊急狀態，並要求市民留在家中和企業關閉以防止病毒傳播，經濟在4月至6月的年衰退率恐將超過20％。

儘管在5月下旬解除了緊急狀態，但因在全球和日本國內的廣泛影響，預計未來幾個月日本經濟將僅溫和復甦。日本央行在4月份連續兩個月放鬆了貨幣政策，並加入了政府的努力以緩解大流行的打擊。目前日本政府已經編制了兩項刺激計劃，總價值達2.2兆美元。

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