實施負利率可能性低　英鎊兌美元創3月以來單週最佳表現

▲英鎊兌美元匯價持續攀升。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

在3月份時，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情席捲歐洲，導致英鎊兌美元匯價跌至 1.14，但最近隨著市場對英國央行採取負利率的疑慮逐漸消除，促使英鎊兌美元匯價持續攀升，並創下自3月份以來最大的單週漲幅。

根據《CNBC》報導，美元一直以來都是種避險資產，但近日來，由於市場預期在經濟重啟後，全球景氣有望逐漸復甦，使得美元大幅貶值。此外，美國日前公佈的就業市場數據表現亮眼，5 月份的新增非農就業人數增加 250 萬人，遠低於原先預期的833萬人。經濟數據的改善也使得美元匯價持續下跌。

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國際匯款服務平台 OFX 分析師 Sebastian Clements 表示，先前大規模失業潮、中美貿易戰及示威抗議活動等，加上各國所能採取的經濟刺激空間有限，使得投資人湧入美元避險。但近日來，投資人開始轉向其他的避險資產，像是瑞士法郎、日圓及黃金等。

英國央行是否採取負利率政策一直是最近市場關注的焦點。雖然英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 曾表示，為了減輕新冠疫情對經濟造成的損害，不排除採用負利率政策的可行性。但對此，英國央行負責市場事務的執行董事 Andrew Hauser 日前表示英國短期內不存在負利率的可能性。

德意志銀行經濟學家拉賈（ Sanjay Raja） 及哈維（ Oliver Harvey）表示，假如英國央行採取負利率政策，將對匯價的走勢造成壓力，且認為負利率政策應為「最後的手段」，英國政府目前仍有足夠空間，能實施量化寬鬆（QE）或其他的經濟刺激方案。

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