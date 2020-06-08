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無薪假2.8萬人再創逾10年新高！家數減少、人數卻新增2022　寶成是主因

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▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動部公布最新無薪假人數。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（8）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，本期實施事業單位來到1,263家，實施人數為2萬8345人，人數創下逾10年來新高。較上期公布家數減少67家，不過人數卻新增2022人，勞動部指出，多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

從資料上顯示，這次主要新增人數的業別分別落在化學工業以及批發零售業，其他業別的增幅就比較不明顯，光是這兩個業別就分別較上期增加2916人、1096人，再加上此次在縣市統計上彰化縣人數暴增，因此可推估應該是寶成實施無薪假。

請繼續往下閱讀...

另外，實施家數最多的前三名行業依序為批發及零售業400家、製造業301家、住宿及餐飲業139家；實施人數前三名依序為製造業1萬3735人、批發及零售業5052人、運輸及倉儲 3302人。

對此，勞動部表示，此次人數增加但家數並未同樣成長，主要是單一廠商人數最多的原因，該單一廠商的所列入的業別除了化學工業外，也有橡膠相關製造，生產的產品囊括了相對較大的範圍，但該家廠商實施減班休息是有跟工會協商，目前勞動部也已介入輔導，針對該企業進行安心上工及充電再出發等計畫。

另外，勞動部也說，這次的統計中，可以明顯看出旅遊業與住宿餐飲業減班休息人數減少，應該是因為疫情趨緩的關係。
 

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