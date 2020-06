整個冬天都沒吹！他打開冷氣機驚見「40條蛇狂扭竄出」嚇傻

▲男看到冷氣機裡面滑出小蛇。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

印度一名男子日前在家地上突然看到1條小蛇,沒想太多把蛇移到室外後,要去房間休息時又在床上找到3條小蛇,他打開冷氣蓋檢查,竟然看到40條蛇正在裡面蠕動,嚇得他趕緊尋求幫忙。

這起事件1日晚間發生在密拉特市(Meerut)的帕夫利庫爾德村(Pavli Khurd village),坎卡爾赫拉(Kankar khera )警方表示,農夫什拉達南(Shradhanand)走進房間時先是看到一條小蛇,不過他沒有想太多便要去床上休息,沒想到又在床上發現3條小蛇,結果看到小蛇是從冷氣機中滑出。

什拉達南前去打開冷氣機蓋檢查,震驚發現裡面竟然有40條蛇四處竄動,消息傳開後吸引許多村民聚集在他家,在大家的幫助下順利將所有小蛇抓入袋中,後來野放至附近森林。當地獸醫瓦薩爾(RK Vatsal)表示,冷氣機因為長達數個月沒有使用,蛇才會在其管道中產卵,孵化後就全跑了出來。

What would you do if you were going to sleep at night but spot three baby #snakes on your bed and a few others crawling out of the AC? HERE's what a #Meerut #farmer didhttps://t.co/dRV8DioaKQ