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振興三倍券最高回饋出爐！支付業者擬加碼「三倍券變四倍券」

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▲後疫情時代，經濟部團隊規劃振興三倍券等多元方案刺激消費。（圖／經濟部提供）

▲後疫情時代，經濟部團隊規劃振興三倍券等多元方案刺激消費。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

疫情解封國內經濟邁向振興階段，經濟部針對振興三倍券持續與支付平台、商圈及餐飲業者洽談，本周將彙整加碼回饋方案；官員透露，為搶攻三倍券大餅，某支付業者擬祭出加碼回饋上看1000元的好康優惠，等於發揮四倍的消費效果，業者回饋方案將於近日陸續公佈。

為振興與活絡國內經濟，行政院宣佈振興三倍券自7月1日起開放申請，採行紙本、電子支付、電子票證、信用卡等多元管道，並從7月15日開放累計、索取使用；其中，實體紙本的面額則分為500元券4張與200元券5張。

請繼續往下閱讀...

為發揮刺激消費的點火效果，官員透露，已有支付業者提出可將三倍券變成四倍券的回饋方案，目前規劃民眾透過此支付平台消費滿3000元先回饋200元滿額禮，消費達4000元業者還會打八折，等於總共加碼回饋上看1000元，可望發揮領頭羊角色。

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

在信用卡回饋方面，多數業者表示至少回饋5％以上，民眾在指定地點及指定期間，像是特定百貨商場、商圈、夜市，或指定週末加碼回饋，希望帶動民眾出門消費， 規劃方案隨促銷方式不同最高可達20％以上。

另外，經濟部表示，經濟部提出的「振興經濟刺激消費優惠措施計畫」將在今（8）日截止受理，為了協助業者在三倍券加碼回饋，通過審查並完成簽約的相關業者，可預先請領新台幣100萬元，用以支應政府提供每人2000元的回饋，以減輕業者的資金調度壓力。

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