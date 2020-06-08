女兒領養一窩鼠鼠回家　酒醉鬼父「開槍打爆器官」雙胞妹目睹凹折屍趴桌！

▲老父親不滿女兒住家中，又認領一窩老鼠憤而槍殺。（圖／翻攝自當事人臉書／北達科他警方）

記者陳亭伃／綜合報導

家家有本難念的經，但是牽扯到無辜人命就不對。美國一名67歲的父親，2019年在酒醉之後，因為不滿愛護動的女兒拯救了一窩老鼠，兩人爆發口角之後，老父親竟然開槍打死自己的女兒，而在開庭時男子告訴法官，「也是因為受夠女兒都住在家裡，所以才因為小口角失控殺掉對方」。

根據英國《太陽報》報導，犯案的67歲父親艾恩（Steven Aune）住在北達科他州，並與女兒一同生活。然而艾恩有長期酗酒的習慣，2019年5月36歲的女兒史蒂芬妮（Stephanie）從認養一窩的小老鼠之後，艾恩感到相當不滿，兩人因此爆發口角。

父女倆為了小動物沒有達成飼養共識，加上艾恩心裡一直不滿女兒持續住在家中，竟拿出來福槍對著女兒的腹部開了一槍，子彈穿透了幾個重要器官。史蒂芬妮的妹妹聽到聲響之後，立刻前往查看，卻看到史蒂芬妮已經趴臥在廚房的桌子上血流滿地，於是立刻將她送醫急救。

史蒂芬妮被送往醫院後，搶救15分鐘仍不治身亡。艾恩隨後被逮捕，他向警方表示，因為女兒住在家裡多年，現在又要收養老鼠，兩人口角之後，情緒爆發，才會對女兒痛下殺手。

目前警方已將艾恩收押，並起殺人罪起訴，且因在案後艾恩一度出現輕生念頭，也受到特別看管、接受酒精與藥物治療。

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