全美掀改革聲浪！紐約市長宣布「警局4大改革」改變警察文化

▲紐約市長白思豪與妻子麥克蕾（Chirlane McCray，左）4日到布魯克林卡德曼廣場（Cadman Plaza）參加佛洛伊德紀念活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛之德（George Floyd）之死」掀起改革警察文化的聲浪，紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）於7日宣布，紐約市警察局（NYPD）將展開四大改革，包括將資金轉移至青年與社會服務部門，公布個人紀律紀錄，取締街頭攤販職務轉至民間機構，並設置「社區大使」傾聽民意，期盼藉由這些「變革運動」實現更好、更公平的警務。

綜合CBS New York、《商業內幕》報導，白思豪7日宣布，紐約市警察局將展開4大改革。首先，每年60億美元的預算將被削減，轉而用於青年與社會服務部門。他說，具體細節本周會在預算程序中被制定出來，「但我希望人們了解，我們致力於轉移資源，是為了確保關注年輕族群」，而任何關於資金的決定都必須關乎市民安全。

此外，白思豪也支持改革《紐約公民權利法》中的50-A章節，公開警察紀律紀錄，「如此一來，我們可以讓紀律程序保持透明度，給予大眾信心。」在50-A規定之下，警察、消防員與獄警的「人事紀錄」屬於機密，未經本人同意，不得受到調查或審查。

▲紐約市長白思豪現身紀念活動時，與佛洛伊德的弟弟泰倫斯．佛洛伊德（Terrence Floyd）對話。（圖／達志影像／美聯社）

紐約市警察局未來將不再負責取締街頭攤販，把相關職務與部門轉移至民間機構，此後違規事件不需警察到場處理，以免衝突升級。與此同時，局內將增設「社區大使」，作為警方與市民之間的聯繫者。白思豪表示，後者可讓居民「把社區問題傳達到紐約市警察局的最高層級，並且帶回答案，包括紀律案件狀況以及必須被完成的警務改變。」

白思豪透露，市府「種族包容與平等工作小組」協助推動上述計畫，也正在研究「更大、更深入的改革，解決市內的種族差異問題」。他的妻子、工作小組共同主席麥克蕾（Chirlane McCray）也表示，「我們必須利用此刻改變我們的傷痛，變得更強大……我們正在往前邁進。」

▲美國紐約市的示威活動已經超過1周，民眾因佛洛伊德之死上街訴求平等與正義。（圖／達志影像／美聯社）



「佛洛伊德之死」引爆全美怒火，訴求抗議種族歧視以及警察執法過當，紐約市的示威已經持續1周以上。白思豪說，「人們不是為了抗議而抗議，他們是為了達到改變的目的，而我們必須帶來這項改變」，期許警局的「變革運動」可以實現更完善、更公平的警務。但媒體也指出，也許立法行動能夠很快完成，但文化改變仍需要花費一些時間。

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