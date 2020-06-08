東典光電明起競價拍賣　底價每股57.63元





▲左起為東典副董事長蘇立群、董事長陳正德。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

東典光電（6588）今（8）日宣布，配合初次上櫃前股票公開承銷，6月9日起至11日止舉行競價拍賣，底價為每股57.63元，總張數2,330張，每筆標單最低投標數量為1張，以價高者優先得標，全案將訂在6月15日上午10點開標，並預計在7月初正式掛牌上櫃。

東典光電表示，旗下主要生產光學薄膜濾光片，累積近20年生產經驗，產品種類多，包括高密度多工分波器(DWDM)、低密度多工分波器(CWDM)、增益平坦濾波器(GFF)、波段分波器(Band Separators Filters)、抗反射膜及截止濾光片等。

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東典光電指出，迎接5G時代來臨，隨著傳輸距離變長，以及戶外基站對於寬溫要求提高，需要兼容多通道，韓國基站規格均以DWDM為主，中國大陸部分電信商前端採CWDM，後端採用DWDM，若以韓國今年5G基站30萬座計算，預估濾波片需求量約0.27億片，目前市場需求遠大於供給。

東典光電說明，目前共有14台鍍膜機，包含DWDM專用設備11台及其他特殊產品設備3台，產能方面，2019年全年度公司正常產能可達453萬片，最終產出367萬片，產能利用率約81%，因此擬計劃向專業廠商購置3台鍍膜機，今年底前會有1台進廠，另外2台將視疫情變化機動調整。

東典光電補充，5G通訊啟動，朝向資訊化生活布局，市場看好智慧製造、智慧交通、遠距醫療、居家看護機器人等發展，對未來光通訊濾片需求量大，光通訊薄膜濾光片產品種類繁多，規格要求難以統一。

東典光電強調，旗下擁有相當完整的產品線，以滿足客戶一次購足的需求，並因應客戶各項產品需求，提供客製化的完整服務，逐漸朝高階產品發展邁進，再加上今年第4季陸續有擴廠及採購新機台的規劃，可望再拉升產能，迎戰5G光通訊時代搶佔商機。

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