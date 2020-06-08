加州副警長追捕「遭開槍、炸藥攻擊」殉職…空軍現役軍人涉案！　FBI調查中

▲加州聖克魯斯郡38歲副警長古茲威勒（Damon Gutzwiller）追捕嫌犯時遭開槍，送醫不治。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國加州聖克魯斯郡38歲副警長古茲威勒（Damon Gutzwiller）6日追捕嫌犯時遭開槍射擊不治，且在旁2名警察也受傷，其中一人手部中彈。根據最新消息，該名疑犯正是現役美國空軍軍人，且當時他是利用槍枝與簡易炸藥裝置殺害員警，聯邦調查局（FBI）現已介入調查。

綜合美媒ABC、ktla報導，古茲威勒所屬單位6日下午1時30分左右，接獲關於一輛載有槍枝及炸彈裝置的可疑貨車時，古茲威勒與另外2名員警就出發前往現場確認，但到了現場，該輛貨車正準備開走，3人便尾隨在後。只不過，正當車子停在一處住宅車道，3人下車上前盤查時，一行人遭到嫌疑犯開槍及多種簡易炸藥裝置襲擊。

古茲威勒中彈緊急送醫後不治，另名員警身上也有槍傷，公路巡警也在槍戰中受傷。該名嫌疑犯則是在逃逸後被捕，期間受到槍傷，在醫院接受治療後，傷勢並無大礙。

▲32歲美國空軍現役軍人卡里洛（Steven Carillo）隸屬於加州特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）Phoenix Raven小組，擔任隊長一職。（圖／達志影像／美聯社）

如今，該名疑犯身分曝光，是32歲美國空軍現役軍人卡里洛（Steven Carillo），自2018年6月起在加州特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）服役，隸屬於Phoenix Raven小組，擔任隊長一職。

目前聯邦調查局與聖克魯斯郡檢察官辦公室現已對此案展開調查，根據聖克魯斯郡警長哈特（Jim Hart）的說法，卡里洛因謀殺、使用致命武器襲擊、劫車等指控被捕。

哈特說，古茲威勒2006年加入聖克魯斯郡警長辦公室的行列，從志工身分做起，與孕妻共同育有一名年幼孩子。加州州長紐森（Newsom）則在事後發出聲明表達遺憾，「他在執勤時不幸遇難，他將做為一名英雄讓人們銘記心中，他把自己的醫生奉獻給保護社會，也是一名慈愛的丈夫與父親。」

▼古茲威勒2006年加入聖克魯斯郡警長辦公室的行列，從志願者身分做起，與孕妻共同育有一名年幼孩子。（圖／達志影像／美聯社）

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