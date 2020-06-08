生技、永續類股超級夯　期交所再推2項新避險期貨商品

▲期交所再推2項新避險商品。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)在109年6月8日上市「FTSE4GOOD臺灣指數公司臺灣永續指數期貨」(以下簡稱臺灣永續期貨)及「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數期貨」(以下簡稱臺灣生技期貨)兩項新商品。

另為強化期貨市場價格穩定，期交所亦於同日擴大適用動態價格穩定措施至所有匯率期貨及ETF期貨商品。

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期交所表示，臺灣永續期貨之交易標的為FTSE4GOOD臺灣指數公司臺灣永續指數，該指數是由臺灣指數公司與富時羅素(FTSE Russell)於2017年共同發布，並於2018年獲勞動基金運用局指定為國內投資委託操作績效指標，委託總額度達新臺幣420億元。投信業者亦推出相關ETF，顯示國內市場對永續投資日益重視。

期交所因應此一新投資趨勢，於6月8日上市「臺灣永續期貨」，以滿足現貨市場避險需求及相關交易需求。

另一項新商品臺灣生技期貨，交易標的為臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數，該指數成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，且與目前期交所已上市之股價指數期貨商品具相當區隔性，亦具波動性，符合交易人潛在避險及交易需求。另2019年上市上櫃生技醫療類股成交值達新臺幣1.16兆元，僅次於電子類股及金融保險類股，排名臺股第三。

為扶植實質經濟，期交所亦於6月8日推出臺灣生技期貨，提供國人新交易選擇及產業風險管理工具。

另外，期交所說，為讓更多民眾認識「臺灣永續期貨」及「臺灣生技期貨」兩項新商品，期交所刻舉辦「永續生技 機會有你」有獎徵答活動，鼓勵民眾多加熟悉商品特性，活動至6月14日止。每週抽出250個得獎名額，獎品豐富活動詳情請至期交所網站查詢。

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