紐西蘭今午夜「全面解封」僅留邊境管制！連17日零確診　染疫者全數解除隔離

▲紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

紐西蘭連續17日未出現新增個案,且最後一名患者無症狀時間達48小時,於今(8)下午康復解除隔離,這也宣告紐西蘭全境已無活躍病例。根據總理阿爾登最新宣布消息,紐西蘭病毒因應警戒層級自今午夜起調降至最低的第一級,也就是繼續維持國際邊境管制,但將解除境內防疫措施,包括公共集會限制、強制性社交距離等。

綜合紐西蘭先驅報等外媒報導,紐西蘭一名50多歲的奧克蘭婦女先前在當地療養院工作,在疫情爆發後確診,但如今已康復。衛生部秘書長布魯斐德(Ashley Bloomfield)稍早表示,這是自今年2月28日以來,境內首次沒有活躍個案,無疑是深具指標性意味的時刻,但現階段仍有必要對疫情持續保持警惕。

根據官方8日最新統計,紐西蘭總確診數為1504例,與新冠病毒相關的死亡人數為22人,現階段已完成29萬4848個檢測數,但當前活躍病例數及住院人數均為零。

Today we can announce that there are now no active cases of COVID-19 in New Zealand! Read our full update at https://t.co/YYbSSBzUJC pic.twitter.com/GEMQ1QghgA