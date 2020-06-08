韓國瑜垮台！外媒點破「代表中國政策無效」韓野心過大…慘釀KMT災難

▲韓國瑜罷免投票引國際關注。（圖／記者李毓康攝）

記者陳亭伃／綜合報導

高雄「罷韓投票」6月6日投票結束後，韓國瑜成為史上第一位遭到罷免的民選縣市首長，對此不僅台灣人關注，就連外國媒體也對於此事提出分析，《The Times Of India》就指出，韓國瑜的垮台已經表明中國對台灣的政策方法「根本行不通」。

根據《The Times Of India》報導，韓國瑜罷免投票6日開出93萬9090票，遠遠出過門檻57萬4996票。這場罷免投票充分表現出韓國瑜在高雄人民心中，原先的夢想支票都成為空頭支票。而過去韓國瑜隸屬國民黨，遲遲無法撕掉親中的標籤，加上還曾訪問中聯辦，聲勢未起飛，反讓許多年輕選民認為，國民黨、韓國瑜就是代表親中的意義更加深切。

分析中指出，韓國瑜在競選高雄市長時，透過社群網路打了一場漂亮勝仗，但爾後上任沒多久，又出選總統，這時遇上香港示威遊行，當時蔡英文明顯表態支持，而韓國瑜則是走保守回應，讓許多中間選民與年輕選票、信任流失。此外，韓國瑜在競選期間，提到「要與中國建立良好的經濟聯繫，並與中國政府達成和平協議，讓台灣更安全、富裕」，這樣的說法也未得到選民的心。

此外，文中也點名，韓國瑜除了自己的野心太大之外，韓流倒台的主要原因就是中國政府提出的「一國兩制」，原先就已經讓台灣人民無法接受，韓國瑜又是親中的大標籤，導致習近平對待台灣的政策越是激烈，越讓台灣人投射到國民黨身上。

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