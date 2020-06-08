俄羅斯北極圈「史上第二大漏油」爆發　官方調查一推：因為永凍土融化

▲俄羅斯安柏那亞河（Ambarnaya River）漏油事件嚴重。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯西伯利亞諾里爾斯克（Norilsk）一間燃油庫，日前因為廢油外漏，導致附近的安柏那亞河（Ambarnaya River）受到嚴重汙染，且該條河川又提供當地人飲用水，生態也遭到嚴重的受損。如今當地官員初步調查後表示，燃油庫外洩意外，可能是因為永凍土的融化，導致地基流失，因此進行地面及深入調查。

綜合外媒報導，諾里爾鎳礦公司(Nornickel)所經營的電廠發生柴油庫倒塌，將近2萬多噸的油汙外洩，且流入安柏那亞河中讓整個河道上出現了紅色、棕色斑點。該燃油廠在事發當下，急著防堵更加嚴重的損失，也未呈報到克里姆林宮，對此俄羅斯總統普丁相當震怒，甚至宣布緊急狀態，審慎調查確切的出事原因。

這場被稱為「近代史上第二嚴重」的漏油事件，推估下來共洩漏出21000噸柴油，官方開啟三項刑事調查，總檢察長在聲明中表示，初步調查結果，是因為地表鬆動，且是因為西伯利亞永凍土的融化，才造成這場災難的發生。

該燃油庫位置為北極圈上方，地面皆為永凍土，但永凍土融化造成這場意外，也可能只是其中一個原因；另外也有調查指出，該公司正在維修其所擁有的水庫，詳細部分還需要進一步調查。

據悉，世界自然基金會（WWF）專家卡尼茲可夫（Alexei Knizhnikov）表示，發生意外的燃油公司，事發之後一度想要將消息壓下，但因為汙染面積過大，直到通報政府之後，普丁相當震怒，甚至痛斥負責經營的NTEK主管，「為什麼政府機關在事發兩天後才知道，難道我們必須要從社群媒體上才能得知？」

●好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】