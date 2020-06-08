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馬匹受驚！倫敦示威者投擲信號彈　女騎警慘摔「失去意識」肋骨斷

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▲倫敦6日因「佛洛伊德之死」舉行示威遊行，一名女騎警遭示威者攻擊摔下馬。（圖／路透）

▲倫敦6日因「佛洛伊德之死」舉行示威遊行，一名女騎警遭示威者攻擊摔下馬。（圖／路透）

記者吳孟臻／綜合報導

非裔美國人佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，不止在美國掀起大規模抗議遊行，全球各地也發起聲援活動。英國倫敦6日舉行「黑人的命也是命」 （Black Lives Matter）活動，本來氣氛和平，後來卻有示威者丟擲信號彈，一名女騎警在混亂中摔下馬，鎖骨和肋骨斷裂、肺部塌陷，傷勢嚴重，正在醫院治療中。

6日的抗議活動中本來是和平抗爭，到了晚間卻演變成暴力衝突，示威者突然朝警察投擲信號彈、玻璃瓶，刻意將兩台腳踏車朝著騎警用力推去，導致馬匹受到極大驚嚇，衝撞紅綠燈，該名女騎警慘遭重摔落地，當場失去意識。

據傳，該馬匹驚嚇狂奔後撞倒一名示威者。警方表示，馬隻後來自行回到附近的馬廄，沒有受傷，正在調查突然暴走的原因；該名騎警目前尚在住院治療，狀況穩定，沒有生命危險。據了解，受傷的警員預計要休養4個月。

根據《每日郵報》，倫敦警察廳專員狄克（Cressida Dick）透露，這場示威抗議中，共有14名警員受傷，29名民眾因為使用暴力攻擊，遭到逮捕。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）譴責暴力者的行為，「大多數的示威者都是理性的，但少數的暴力不能容許」。衛生大臣漢考克（Matt Hancock）同時提醒，目前仍處在新冠肺炎疫情中，呼籲名眾參與遊行時，記得保持社交距離。

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