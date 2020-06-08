爺孫戀81歲牧師去世　鮮肉老公繼承560萬：哭兩天就夠了

▲同性伴侶克萊蒙特（Philip Clements）與馬林（Florin Marin）。（圖／翻攝自Florin Marin臉書，下同）



記者吳孟臻／綜合報導

英國81歲退休牧師克萊蒙特（Philip Clements）與羅馬尼亞27歲男子馬林（Florin Marin）於2017年結婚，成為同性伴侶，後來牧師將房子轉贈給另一半，沒幾天卻慘遭對方踢出家門、只能寄宿朋友家，鬧上新聞版面。日前在克萊蒙特在醫院孤獨離世，馬林將繼承15萬英鎊（約台幣566萬），再次受到丈夫親人的猛烈砲轟，被批是「吸血水蛭」。

根據《鏡報》，克萊蒙特在羅馬尼亞首都布加勒斯特的一間醫院去世，因為新冠肺炎期間醫院不開放探視，他身旁並無親人陪伴。

馬林聲稱，因為封城，克萊蒙特無法回到英國就醫，導致平常的藥吃光了、身體越來越虛弱，後來病情加重，住進醫院。因為擔心染上新冠病毒，兩人不得不分開，即使後來檢測結果為陰性，但丈夫被送進心臟科，不久後陷入昏迷、病逝。

馬林表示，他因此哭了兩天，但已經整理好心情，準備繼承保險賠償金15萬英鎊。除此之外，只要馬林不再婚，每個月還能獲得2000英鎊（約台幣7.5萬）的終身退休金。

對此，克萊蒙特的的弟弟湯尼（Tony Clements）抱怨，當馬林打電話告知死訊時，一點都沒有難過的感覺，「一個年輕人對81歲的男人感興趣，不是為了錢是為了什麼？如果我是克萊蒙特，我會找一個年紀相近的伴侶，但他就是對馬林死心踏地」。湯尼也透露，自從克萊蒙特決定義無反顧跟馬林在一起之後，他們幾個兄弟就沒聯絡了。

另個弟弟布萊恩（Brian Clements）更痛罵馬林，「他就是水蛭，總是能得到他想要的」，也強調，從來不在意哥哥的錢，只在乎他健不健康，「我不知道他留下多少錢，只知道他在馬林身上花很多錢，討他開心。」

對於遭受另一半的親人批評，馬林則回應，「我不想在別人面前展現我的悲傷，他不會希望我因為他的死難過太久，而且他把錢留給我也不是我的錯」。

2017年，馬林獲得克萊蒙特過戶價值10萬英鎊（約台幣377萬）的房子，雖曾經大吵將克萊蒙特趕出家門，但兩人在今年3月和好。

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