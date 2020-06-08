刊登參議員「籲派兵平亂」文章被罵爆！　《紐時》社論版主編辭職

▲ 紐約抗議示威現場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「佛洛伊德之死」點燃全美怒火，共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）上周在《紐約時報》社論版發表文章，主張援引《暴動法案》，派兵到各地平亂，招來外界及內部員工強烈批評。《紐時》發行人舒爾茨伯格（A. G. Sulzberger）7日宣布，擔任社論版主編5年的班奈特（James Bennet）已經辭職。

柯頓的文章《派遣軍隊》（Send In the Troops）3日刊登於《紐時》社論版，認為應在全國各地部署軍隊，協助當地執法部門應對示威引發的騷亂。文章刊出後，大批《紐時》社論版及編輯部員工在推特上公開反對他的論點，指責這篇文章將該報非裔員工置於危險之中。

班奈特起初為文章護航，4日又改口稱其「不符合社論標準」，歸咎於編採過程太過倉促。文章發表前沒有事先讀過的班奈特5日也在員工視訊會議中為此道歉並承諾，7日發行的報紙不會刊登此文。

舒爾茨伯格7日向全體員工宣布，「我們上周看見編採過程出現巨大失誤，這也不是近年來第一次發生這種狀況」，班奈特的辭職即刻生效，曾公開坦承監督這篇文章編輯過程的副主編德奧（Jim Dao）也被調到編輯部。未來至2020年總統大選期間，社論版將由另一名副主編金斯伯里 （Kathleen Kingsbury）帶領。

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