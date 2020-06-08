倫敦示威警察摔下馬！　強生怒批「背叛活動原意」：民眾無權襲警

▲英國首相強生。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威持續在全球發酵，英國數千名抗議群眾周末在各個城市聚集，在和平遊行中也傳出不少暴力衝突。英國首相強生就在推特發文抨擊，示威活動已經被暴行混淆，背叛了活動的原意，「人們有權進行和平抗議，但無權攻擊警察。」

英國倫敦6日舉行「黑人的命也是命」 活動，本來氣氛和平，後來卻有示威者丟擲信號彈，一名女騎警在混亂中摔下馬，肋骨斷裂傷勢嚴重。而這場示威抗議中，共有14名警員受傷，29名民眾因為使用暴力攻擊，遭到逮捕。

People have a right to protest peacefully & while observing social distancing but they have no right to attack the police. These demonstrations have been subverted by thuggery - and they are a betrayal of the cause they purport to serve. Those responsible will be held to account. — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 7, 2020

強生（Boris Johnson）在推特發文抨擊，示威活動已經被暴行混淆，背叛了活動的原意，將會追究犯罪者的責任，「人們有權在保持社交距離的同時，進行和平的抗議，但他們無權攻擊警察。」

先前針對「佛洛伊德之死」事件，強生曾表示，「美國發生的事是極度惡劣的，是不可原諒的，我們從螢幕上看到事情發生，而我完全能夠理解示威者為何上街。」

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