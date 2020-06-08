推特狂貼「法律與秩序」奏效？　白宮：川普考慮針對種族發表全國演說

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

「佛洛伊德之死」示威遊行持續，抗議群眾也轉向和平，美國住房和城市發展部長卡森也表示，目前正在規劃讓總統川普就種族問題發表全國演說，緩解全國上下的緊張局勢。

連日的示威抗議後，川普面臨著保守派人士的猛烈攻擊，也讓敵手拜登（Joe Biden）的民調水漲船高。身為川普內閣中唯一的非裔閣員，卡森（ Ben Carson）向CNN表示，川普會在本周針對近日接連的抗議事件做出回應，「我相信大家會在這周聽到總統說明一些細節，希望大家在這之後再做出判斷。」

儘管許多人認為，過去一周是川普任內最糟糕的一段時間，但白宮內的消息人士卻感到樂觀，因為在周末期間沒有發生激烈的暴力示威，川普可以加倍強調他在推特說的「法律與秩序」（law and order），也希望能夠藉此吸引溫和派的選民。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）生前的遭遇引發全美示威，數百位群眾聚集在事件發生地，要求明尼亞波里斯市警局做出更多改革。而目前13位明尼亞波里斯市議會成員中，有9位上台宣布打算解散當地的警察部門（MPD）

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