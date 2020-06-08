澳洲首位女職業車手「轉職」賣性愛片　「日賺7.5萬」直呼：最棒選擇

▲澳洲前職業賽車手格蕾西轉拍成人影片。（圖／翻攝自IG／Renee Gracie）



記者張方瑀／綜合報導

前職業賽車手格蕾西是澳洲史上首位全職超跑車手，聲勢一度看漲，不過短短幾年後成績開始下滑，贊助商紛紛撤資，她也決定退出賽車界，選擇轉職成為「成人影片賣家」。結果轉職後的格蕾西平均每天可賺進2500美元，讓她不禁高呼，「這是我做過最棒的選擇。」

現年25歲的格蕾西（Renee Gracie）在2013年成為第一個參加澳洲「保時捷卡雷拉盃」（Porsche Carrera Cup）的女性選手，並在接下來的一年中取得前10名與100％完賽的紀錄，聲勢逐漸看漲，接著在2015年加入「Paul Morris Motorsport」車隊，成為澳洲首位女性職業賽車手。

不過，格蕾西的成績卻在2016年後成績開始下滑，贊助也紛紛被取消，在缺乏資金的狀況下她決定退出賽車界。

▲▼澳洲前職業賽車手格蕾西。（圖／翻攝自臉書Renee Gracie）



2020年格蕾西開始在成人網站販售自己的性愛影片，結果轉職後的她收入倍增，甚至平均每天可以賺進2500美元（約台幣7萬5000元）。格蕾西說，一開始她只是在這個會員制的網站上販售自己的裸照，沒想到大獲好評，所以她就開始錄製自己的性愛影片上網販售。

格蕾西接受《Courier Mail》訪問時坦言，她的賽車生涯根本行不通，「我到了最後已經失去熱情，我意識到自己不如別人，我沒有成績就沒有資金，夢想破滅了，賽車也不再是我的熱情所在。」

格蕾西說，轉職讓她達到從來沒有想過的經濟狀況，甚至在1年內就能還清分期30年的房屋貸款，「這是我做過最棒的選擇。」結果《Courier Mail》的報導刊出後，她的知名度再度飆升，「多虧了報導，現在我每個星期都能賺到3萬美元（約台幣90萬元）了。」

▲澳洲前職業賽車手格蕾西。（圖／翻攝自IG／Renee Gracie）



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